Afuera Falcao, adentro Neiser Villarreal: convocatoria de Millonarios para enfrentar a Junior

Millonarios jugará por la octava jornada de la Liga Colombiana ante Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El partido es el próximo domingo 9 de marzo y la pelota rodará a las 5:30 de la tarde.

El árbitro encargado de este partidazo será Norberto Ararat. No es la primera vez que el juez del Valle del Cauca, el compromiso vs. Junior será su encuentro número 12. El enfrentamiento más reciente en el que estuvo a cargo fue el 8 de octubre del 2024. En aquella ocasión, Millonarios quedó eliminado de la Copa Colombia tras igualar 1-1 frente al Bucaramanga como visitante y caer desde los 12 pasos.

Convocados para el juego

Hay bastantes novedades importantes, sin embargo, las más relevantes se tratan de la ausencia de Radamel Falcao García y la aparición de Neiser Villarreal. En este año es el primer llamado que recibe el joven de la Selección Colombia Sub-20.

Otras nuevas apariciones son el regreso de Kevin Palacios, que no estaba desde el 26 de noviembre cuando Millonarios jugó frente a Santa Fe por cuadrangulares. Luis Marimón, jugador del plantel Sub-20, también dice presente y espera sumar minutos contra Junior.

Convocatoria de Millonarios para enfrentar a Junior Ampliar

¿Por qué no está Radamel Falcao García?

El club mediante sus redes publicó un comunicado donde manifestó: “Millonarios FC informa que en el entrenamiento de este sábado previo al viaje a Barranquilla, Radamel Falcao García sufrió un trauma en el cuádriceps de su pierna derecha, por lo cual no podrá viajar al partido vs. Junior”.

Además, se informó qué será sometido a exámenes y diagnósticos para determinar el compromiso que tiene la zona afectada, para así también estipular el tiempo de recuperación y su regreso a las canchas.

Ausencia de Juan Pablo Vargas y Santiago Giordana

De igual forma, Millonarios mediante otro comunicado anunció el porqué el defensor central costarricense no está en los viajeros para Barranquilla: “Tras el partido vs. Once Caldas y luego de la verificación de exámenes diagnósticos, el jugador Juan Pablo Vargas presentó una tendinosis de los isquiotibiales de su pierna derecha. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución”.

Finalmente, el delantero argentino no estará por una fatiga muscular.