Más de 22 niños de primaria de un colegio en Caldas están afectados por el hurto de computadores

En la Institución Educativa Ocuzca, sede Tabla Roja, en Anserma (Caldas), ocurrió un hurto, donde los presuntos delincuentes se llevaron unos computadores, tablets y un bafle y, además ocasionaron daños en la infraestructura educativa. Juan Carlos Gallego Velásquez, rector del plantel educativo, cuenta que los delincuentes violentaron las chapas, “intentaron tumbar una pared, se llevaron tres computadores, una tablet y una cabina de sonido. Tuvimos que reemplazar todas las chapas y reparar los daños en la pared de la cocina”.

El rector añade que unos 22 estudiantes de preescolar a quinto están afectados debido a que utilizaban estos elementos para las clases y demás actividades de formación por lo que ha caído mal en la comunidad.

Por su parte, Edwin Ramírez, secretario de seguridad de Anserma, indica que están al tanto de la situación y, en conjunto con la policía y el CTI, adelantan las respectivas averiguaciones y hace un llamado a la comunidad.

“Es sospechoso lo sucedido porque dentro del salón habían 15 computadores más, es extraño que solo hubiesen llevado tres. Hacemos un llamado a las personas a que si les ofrecen estos equipos, no los reciban, ya que cometerían un delito grave. Además, los computadores están marcados con el nombre del programa ‘computadores para educar’, por lo que no se puede comercializar, por eso le pedimos a la gente que no se deje engañar”.

Por el momento, las clases se mantienen, pese a la falta de algunos equipos y en simultáneo está por establecerse la cuantía de lo hurtado y de los daños generados en la infraestructura educativa.

