Alcaldes de ciudades capitales piden mayor seguridad al Gobierno Nacional

Manizales

En la primera jornada de la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales 2025, que se realiza en Manizales, los mandatarios expresaron su intención de trabajar unidos para enfrentar problemas comunes como la seguridad, el medio ambiente y la migración, entre otros, compartiendo experiencias y trabajando juntos para conseguir mejores resultados.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, aprovechó su paso por Caldas este para lanzar una pulla al Gobierno nacional. "Siempre hemos sido contundentes en nuestro llamado al Gobierno, no podemos construir país si no se construye desde las regiones y si desde el ente central no nos garantizan condiciones de seguridad”, comentó Aranda.

Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, calificó como muy crítica la situación del orden público en el país. “El Gobierno esta de lado de los corruptos y no tenemos políticas de seguridad fuertes, la paz total es un verdadero fracaso”, comentó el mandatario.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que si bien los acaldes también son responsables de la seguridad, hay factores estructurales como el pie de fuerza que deben ser articulados con el Gobierno Nacional.

Por otro lado, el acalde de Cali, Alejandro Éder, manifestó su preocupación por los contantes ataques en el Cauca y el deterioro de la seguridad en el norte del Valle.

En la cumbre de ciudades capitales está citado para el día de hoy el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

