El general Zapateiro no tuvo ningún contrato con la Gobernación del Tolima: Alfredo Bocanegra

Tolima

La Gobernación del Tolima aclaró a través de la Secretaría de Seguridad que el general en retiro, Eduardo Zapateiro, no tuvo, ni tendrá ningún vínculo contractual con la administración departamental, solo que jugó un papel de acompañamiento.

Según Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima, reta a los contradictores de la Gobernación del Tolima a que verifiquen el portal de contratación y establezcan si hay o no contrato.

“Eso ha sido un factor de especulación, el general Zapateiro no reside en Ibagué, no reside en el Tolima, reside en Bogotá, no es tolimense es bolivarense, pero igual podría trabajar en el Tolima, pero no tiene ninguna vinculación. Reto a quienes nos han entutelado, nos han enviado derechos de petición que hemos contestado oportunamente como le hemos contestado a los jueces, para que verifiquen”, dijo Bocanegra.

El secretario de Seguridad del Tolima recalcó que cualquier persona que tenga una vinculación con el Estado debe aparecer publicado el contrato en el secop 2 “De manera que los invito, por no decir que los desafío, a qué esos detractores nos digan dónde está el contrato del general Zapateiro, es abusar de una persona que no tiene ninguna vinculación con nosotros”.

Bocanegra aseguró que Zapateiro lo único que hizo fue entregar algunas recomendaciones desde su experiencia y el conocimiento útil en el ejercicio militar para combatir la delincuencia.

“Él nos acompañó el día que se anunció el nombramiento mío y ha hecho recomendaciones como las solicitamos a todos los que han sido comandante de la Sexta Brigada, Ibagué es un destino para quienes están en la reserva activa policial y militar, ese conocimiento es muy útil”, puntualizó Alfredo Bocanegra.

Zapateiro ratifica que su aporte a la seguridad del Tolima fue voluntario

En una carta que conoció Caracol Radio el general, Eduardo Zapateiro, agradeció a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, por haberlo escuchado en el marco de las conversaciones sobre seguridad y el orden público en el Tolima.

Caracol Radio Ampliar

“Por motivos personales y profesionales, no podré seguir acompañando estas conversaciones y análisis voluntarios con el equipo de seguridad, ni participar en los espacios de diálogo y reflexión en torno a los temas de seguridad del departamento, la región y el país. Aunque estaré siempre presto a respaldar y contribuir desde mi experiencia, las circunstancias actuales me obligan a apartarme de estos ejercicios de carácter voluntario”, puntualizó Zapateiro.

Dato: el fin de semana se conoció una denuncia por presunto acoso sexual del general en retiro, Eduardo Zapateiro, contra la abogada, Liliana Del Pilar Zambrano Ruiz, esposa del coronel del Ejército, José Luis Esparza.

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima Ampliar

En su momento la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció al general en retiro, Eduardo Zapateiro, como asesor en materia de seguridad e hizo una vehemente defensa de la designación. Días después el nombramiento de Zapateiro generó cuestionamiento de diferentes sectores de la opinión pública entre ellos líderes sociales y defensores de derechos humanos.