Decretan restricciones por inseguridad derivada de la minería ilegal en Ataco, Tolima

Tolima

A través del decreto No. 034 del 12 de abril, la Alcaldía de Ataco, Tolima, estableció medidas especiales de seguridad y movilidad ante las recurrentes alteraciones del orden público registradas en el último tiempo.

Los hechos violentos relacionados con la problemática social derivada de la intensa minería ilegal que se desarrolla en el municipio obligaron a la administración del alcalde Héctor Fabio Muñoz a tomar medidas restrictivas.

El documento establece disposiciones en horario nocturno como la prohibición del funcionamiento de establecimientos comerciales de rumba, la restricción del parrillero hombre en motocicleta y el toque de queda para menores de edad.

“Estamos hablando del decreto municipal 034, que tiene como propósito hacer unas regulaciones y restricciones de manera específica, teniendo en cuenta la actual situación de orden público que atraviesa el municipio”, acotó el secretario de Gobierno de Ataco, Henry Pérez.

Las medidas decretadas aplican de la siguiente manera:

1. Regulación de horarios y consumo de licor

Se establecen horarios para la venta de bebidas alcohólicas: de lunes a jueves hasta las 11:00 p. m. y fines de semana y festivos hasta las 12:00 a. m. Fuera de estos horarios queda prohibida su venta y consumo, incluso en espacios públicos como parques y plazas.

Los establecimientos deberán cumplir estrictamente estas disposiciones, mantener niveles moderados de ruido y garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento.

2. Protección de menores de edad

Se prohíbe la venta de alcohol y cigarrillos a menores de edad, así como su ingreso a establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas. Además, se establece toque de queda desde las 10:00 p. m., aplicable en espacios públicos y lugares abiertos al público, salvo que estén acompañados por sus padres o acudientes o en casos de fuerza mayor. Los menores que incumplan estas medidas serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

3. Medidas de seguridad y control del orden público

Se establece la restricción a la circulación de motocicletas con acompañante hombre o de sexo masculino entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m. Esta medida busca prevenir hechos delictivos y mejorar las condiciones de seguridad en el territorio.