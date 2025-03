Nikoil Energy señala que contaminación en San Luis de Gaceno es natural

Ramiro García, ex gerente ambiental de Nikoil Energy, durante su intervención en la Audiencia Publica Ambiental realizada en el Congreso de la República / Foto: Suministrada.

Este jueves se cumplió en el Salón Boyacá del Congreso de la República la Audiencia Pública en la que se debatió el conflicto socioambiental que se ha generado por afloramientos en área de explotación de hidrocarburos en el municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá.

Allí, tanto veedores ambientales como la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá y la comunidad de las veredas Horizontes, Caño Grande y Río Chiquito expusieron en este escenario nacional los inconvenientes que han padecido por más de una década por la explotación minera, pero que para la compañía Nikoil Energy esta contaminación es producto natural y no por la operación de ellos.

“Lo que queremos mostrar es que estos fenómenos son naturales, la empresa ha desarrollado una serie de estudios acá y lo que queremos es mostrar desde el año 2018 hasta la fecha se han hecho una serie de estudios por requerimientos de la ANLA y que de diferentes áreas del conocimiento con especialistas tanto a nivel nacional como internacional han concluido que la procedencia de hidrocarburos es natural y no está relacionado con la operación en campo. Claro que los estudios los hace la empresa porque a la empresa le requieren hacerlo, para nosotros es mucho mejor que los hagan otras entidades, en este caso el Servicio Geológico Colombiano que va a tener las conclusiones cuando finalicen el estudio”, indicó Ramiro García, exgerente ambiental de Nikoil Energy.

Ante el requerimiento que hizo el secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá, Fabio Alberto Medrano, en calidad de Gobernador encargado de Boyacá en septiembre de 2024, el exdirectivo de la entidad señaló que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales negó la solicitud.

“La empresa viene dando cumplimiento a todos los requerimientos en la licencia ambiental global y por lo tanto no es una causal para desarrollar una audiencia pública ambiental tal como lo decidió la ANLA mediante el auto 297 del 26 de enero del año anterior en la que niega la celebración de la Audiencia Pública Ambiental”, indicó García.

Comunidad y veedores ambientales no quedaron conformes

Veedores ambientales, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá y la comunidad de San Luis de Gaceno alzaron su voz en el Congreso / Foto: Suministrada. Ampliar

A pesar de que los veedores ambientales, comunidad y Gobierno departamental lograron exponerle al país los problemas de contaminación que se han generado en los últimos 10 años en San Luis de Gaceno, hubo inconformidad por las respuestas entregadas tanto de la compañía como por los entes nacionales.

“En el desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental que se adelantó en el Congreso de la República la empresa Nikoil Energy continúo con su tesis y su hipótesis de que estas contaminaciones son ocasionadas por emanaciones o afloramientos naturales, por rezumaderos naturales, a pesar de que en el año 2022 en un auto de cumplimiento ambiental la ANLA confirmara que claramente los afloramientos son atrópicos y sin embargo pues ellos siguen evadiendo su responsabilidad ambiental y social que tienen en el proyecto”, indicó Milena Porras, veedora ambiental de San Luis de Gaceno.

La lideresa social señaló además que existe gran preocupación por el funcionamiento de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la hora de hacer seguimiento a los diferentes hechos que afectan el medio ambiente.

“Queda en entredicho la visionalidad de la ANLA, teniendo en cuenta que escuchar desde sus funcionarios que manifiesten que a pesar de que sean autoridad no tienen el alcance para hacer el seguimiento pertinente a este tipo de contaminaciones que tienen que entrar en la fórmula y el desarrollo de algunas estrategias que les permitan a ellos decidir cuándo los afloramientos son naturales, cuáles son las técnicas y cuáles son las tácticas que se deben adelantar, además que también manifiesten que no es posible y que si se suspende la licencia, entonces no van a tener a quien requerir, sin embargo digamos que su posición frente a la situación de los afloramientos y la contaminación ambiental se queda corta para nosotros porque uno espera de la autoridad nacional que realmente cumpla su función misional y que haga valer cuales son las condiciones contractuales que claramente están establecidas y que claramente también han sido incumplidas como ellos mismos lo evidencian en los últimos años”, enfatizó Porras.

En mayo se realizará la Audiencia Pública Ambiental que es requisito en el caso que busca responsabilidades e indemnizaciones frente ante el daño irreversible en San Luis de Gaceno.