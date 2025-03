Durán, polémico tras el empate: “No hay que hacer ninguna autocrítica y dentro del grupo menos”

Jhon Jáder Durán fue uno de los jugadores más destacados en el empate 2-2 de Colombia ante Paraguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Tricolor no pudo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla ante los dirigidos por Gustavo Alfaro, que supieron descifrar el juego de Néstor Lorenzo.

El delantero del Al-Nassr volvió al gol con el combinado nacional, no marcaba desde el 15 de octubre del pasado año, cuando Colombia le ganó 4-1 a Chile. Además, vs. Paraguay siempre se le vio activo en el frente de ataque, corriendo todos los balones y pivoteando para generar espacios.

Declaraciones de Jhon Jáder Durán

Posterior al partido, el delantero de Al Nassr atendió a los medios de comunicación en zona mixta y, nuevamente, tuvo un cara a cara con los periodistas. Durán, aseguró que ni él ni el resto del grupo debían hacer alguna autocrítica tras el empate contra La Albirroja.

Esto dijo Jhon Jáder Durán en los micrófonos: “¿Autocrítica?, Ninguna, trabajamos por el triunfo, corrimos, intentamos, entraron dos y fallamos otras como todo equipo falla en el mundo”.

Finalmente, se vivió un momento tenso entre el jugador y un periodista: “Se gana, se empata, se pierde. Ahora estamos en un momento no tan bueno, pero cuando estábamos en un momento bueno todo era color de rosa, todo el mundo hablaba bien. Ahora, porque antes ganáramos no éramos Dios y no somos el Diablo por no ganar, hay aprender a tratar”.

Recordemos que no es la primera vez que paso algo así con Jhon Jáder Durán, ante Ecuador, cuando Colombia perdió 1-0 también se vivió una situación similar con un periodista.

Por lo pronto, al delantero antioqueño volverá a su club para disputar lo que resta de temporada, es importante mencionar que el CEO de Al Nassr estuvo presente en el Metropolitano para el juego.