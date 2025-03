Todo lo que debe saber para el pago del impuesto predial con descuento por pronto pago en Armenia

Armenia

Recordemos que el descuento del 10% por pronto pago del impuesto predial iba hasta el 31 de marzo, sin embargo, la alcaldía anunció en el mes de febrero ampliación del plazo.

El secretario de Hacienda de la ciudad, Yeison Pérez manifestó que la decisión se debe a los compromisos que han adquirido en las diferentes mesas de trabajo con el fin de alivianar la carga tributaria para los contribuyentes.

También señaló que hasta el 26 de diciembre se extenderá la oportunidad para que los ciudadanos puedan pagar el impuesto sin cargo de intereses moratorios, ya que, inicialmente, estaba estipulado hasta el mes de junio.

“Por parte de la Secretaría de Hacienda hay que manifestar que el descuento pronto pago del Impuesto Predial Unificado irá hasta el último día hábil del mes de junio del 2025 tal como se había mencionado de forma anticipada, ya que de acuerdo al calendario tributario este descuento iría exclusivamente hasta marzo. En razón de los compromisos que hemos adquirido con algunas mesas de trabajo, pero también la voluntad del alcalde en poder alivianar la carga de los armenios en relación con este tributo, se tomó la decisión de ampliar este plazo hasta el mes de junio del 2025. En ese sentido, eh este descuento del 10% irá hasta esta fecha”, informó.

Añadió: “Esta fecha que inicialmente estaba pactada en el calendario tributario para el mes de junio del 2025, irá ahora hasta el 26 de diciembre será el último día que tendrán los armenios para pagar el tributo de predio al unificado sin recargo de interés moratorio, es decir, que a partir de esta fecha ya se empezará a cobrar interés de mora por cada día que el contribuyente tarde en cancelar el tributo, pero entonces vamos hasta el 26 de diciembre sin interés moratorio”.

Recaudo

Asimismo, el funcionario dio a conocer que el comportamiento del recaudo ha sido muy positivo a la fecha a pesar del anuncio de la ampliación de beneficios y las inconformidades que se presentaron por los incrementos.

Informó que con corte al mes de febrero el recaudo por el impuesto predial va seis mil millones de pesos por encima a lo que iba en el año 2024. Exaltó el buen hábito de pago de los ciudadanos puesto que han respondido de la mejor manera a la obligación.

“El recaudó va muy bien, Vanessa, va mucho mejor incluso que en el 2024 pero no tenemos dificultades en razón de digamos lo que se ha gestado en torno al Predial Unificado en esta vigencia 2025 en la ciudad, he estado muy pendiente del comportamiento del recaudo y decir que, con corte al mes de febrero, que es el último mes que tenemos cerrado, el comportamiento de recaudo va 6000 millones de pesos por encima de lo que iba en el 2024. Esto lo que nos dice es que el comportamiento va muy bien, no tenemos anomalías o situaciones es que avisoren una disminución de ese recaudo en la ciudad y nuevamente pues agradecer a todos los armenios por el buen hábito de pago que tienen con este tributo”, mencionó.

Sobre las inconformidades

También se refirió a las inconformidades de los ciudadanos con los incrementos donde aseguró que no es un tema de generalidades sino de casos particularidades.

Enfatizó que la liquidación del impuesto predial y la actualización catastral se hicieron en el marco de la ley siguiendo todos los procesos técnicos.

Fue claro que en las particularidades han estado presentes para revisar los casos puesto que han detectado en algunos que el avalúo está alto y por eso se ha procedido a emitir el acto administrativo para la reducción correspondiente.

“Puedo dar garantía como lo di en su momento de que la liquidación del impuesto predial unificado y la actualización catastral, que son los dos procedimientos masivos a cargo de la Secretaría de Hacienda se hicieron en el marco de la ley y siguiendo todos los preceptos técnicos que teníamos a disposición”, informó.

Advirtió que no son miles de casos sino situaciones puntuales ya que en relación con la solicitud de revisiones radicada no supera el 1% de la totalidad de predios de la ciudad.

“Ahora, particularidades, por supuesto, o sea, las particularidades saltan y en ese ejercicio la invitación siempre ha sido por parte de la Secretaría de Hacienda de analizar los casos de forma individual. Entonces, por supuesto, hay gente que ha radicado su solicitud de revisión de avalúo y se ha detectado que su avalúo está alto y en ese sentido se ha procedido a sacar el respectivo acto administrativo para bajar ese avalúo”, explicó.

Aclaró: “Entonces, casos particulares en donde haya tenido que la administración realizar modificaciones si los hay, por supuesto, hace parte de la naturalidad de todo procedimiento público, pero no son los casos masivos y desde la generalidad, tanto la liquidación del impuesto predial para esta vigencia”.

Llamó la atención de los contribuyentes a aprovechar los beneficios brindados por la administración municipal porque lo más importante es estar al día.