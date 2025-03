La mayoría de cámaras de seguridad en Armenia no funcionan correctamente: debate concejo municipal

Armenia

En Armenia, denuncian que solo 17 de las 389 cámaras de seguridad funcionan correctamente, es decir, filman, graban y rotan, las demás solo tiene señal en vivo lo que dificulta el actuar de las autoridades frente al delito

Así fue dado a conocer durante el debate de control político que se llevó a cabo en el concejo municipal, donde el concejal Luis Fernando Lasprilla llamó la atención porque la alcaldía ha invertido más de 5000 millones de pesos en temas de cámaras, pero ese sistema no funciona correctamente

Concejal Luis Fernando Lasprilla

En la parte de gobierno necesitamos autoridad. Realmente ya vemos que en varias partes de la ciudad tenemos dos o tres Bronx, usted pasa por la calle 21 llegando al ferrocarril es triste, por ejemplo, lo que nos dice la autoridad policía en un informe que dieron que llevaba una olla de microtráfico lleva 30 años, entonces uno dice en todos los anteriores comandantes de los anteriores equipos jurídicos y de policía que hacían que no estaban haciendo la investigación pertinente, es una pregunta que uno se hace como ciudadano y ya como concejal y como coadministrador del municipio

Ustedes que caminan la calle como nosotros, si a las 8 ya le da miedo transitar por el centro de Armenia, eso no ocurría. En el año 2017, 2018 todavía no podía ir al centro, ahorita no porque usted va por un por una vía o por un andén y ve que viene alguien y usted mejor comienza a cambiarse de andén, porque está la percepción de que no se hacen las rondas que vienen a hacer los cuadrantes y tener la percepción de seguridad.

Cámaras de seguridad

El concejal subrayó “vea, desde el 2016 yo vengo hablando del tema de las cámaras, ¿por qué? Porque en el de 2012 se implantaron y llevamos gastado 5600 millones, de 397 cámaras que tenemos en el municipio que es el circuito de la televisión del municipio. Siempre que usted pregunta cada 3 meses, cada 6 meses, funcionan 200, funcionan 40, funcionan 3, nunca funcionan todas.

Cortesía secretaria de gobierno de Armenia Ampliar

Porque son muchos los temas que hay que poner de acuerdo para que funcionen. Por ejemplo, la fibra óptica tiene que tener un contrato de fibra óptica, tiene que tener un mantenimiento constante, que llovió o se dañaron y no tenemos ese mantenimiento constante y lo que yo dije ahorita es primordial. Eso es tecnología. Usted con un 1100 hoy en día no puede hacer recibir un WhatsApp. Esa es la realidad, haga de cuenta que esa es la analogía que podemos hacer con relación a las cámaras.

Concejal Estefany Castellanos

Los temas principales que hoy desde la curul de nosotros propusimos, pues fue un tema de juventud relacionado temas de microtráfico en los colegios de Armenia, de ahí que parte de la contestación que nosotros recibimos fue el traslado de la pregunta a la secretaría de educación y bueno, digamos que hoy precisamente lo como lo colocamos o lo sometimos a debate para que nos cuenten mucho más cuál es la estrategia de la policía de infancia adolescencia, qué estrategias están trabajando en temas de consumo en los colegios, alrededor también de los colegios, de las instituciones educativas.

Otro tema importante que hemos debatido nosotros desde en varias ocasiones desde esta curul es el tema de violencia de género. Hoy la violencia de género incrementa en el municipio de Armenia. Hemos visto porque también hay que reconocerle las cosas buenas a la administración que, desde la Secretaría de Desarrollo Social, el enlace de género ha actuado de la mejor manera. De hecho, uno ve como a las 10 11 de la noche actúan desde la Secretaría, pues es enlace de género, pero vuelve y juega.

Y no menos importante desde esta curul también en compañía de mis dos compañeros concejales, valga la redundancia, hablamos también del tema de cámaras, hoy tenemos 371 nueve cámaras que no están funcionando en el municipio de Armenia. Creo que hoy una victoria que nos llevamos de este debate es poderle contar a la ciudadanía que de acuerdo a lo que nos informa el secretario de gobierno, pues ya se está trabajando en la contratación de las nuevas cámaras de seguridad para el municipio de Armenia.

Debate seguridad concejo de Armenia. Foto: Adrián Trejos Ampliar

Claramente haremos el control pertinente desde la curul para que se le dé cumplimiento a esas promesas. Como lo mencioné yo, no podemos seguir generándole promesas vacías desde la administración y menos en temas de seguridad a los ciudadanos. Esas promesas tienen que Transformarse en acciones y en gestión para la ciudadanía y bueno, desde acá estaremos ejerciendo el control pertinente para que se le cumpla a los ciudadanos y tengamos una mayor seguridad en nuestra ciudad.

Secretaria de gobierno de Armenia

Durante el debate el secretario de gobierno Carlos Arturo Ramírez anunció que está en proceso de contratación el proyecto para modernizar el sistema cerrado de televisión que es administrado por la policía.

Y señaló “De igual manera una solicitud muy especial de reactivar todo el tema de cámaras, algunas están fuera de servicio y uno de los compromisos adquiridos desde el señor alcalde y desde la secretaría es que estamos en todo el proceso de contratación para poner en funcionamiento el mayor número de cámaras, ya estamos en las gestiones contractuales para que eso sea una realidad.

Informe sobre cámaras de seguridad

El circuito cerrado de televisión (CCTV) de la ciudad de Armenia es administrado y monitoreado por la Policía Nacional a través de la sala SIES instalada en el Comando de Policía del departamento,

El mayor problema presentado para el funcionamiento de las cámaras de vigilancia, obedece a que el sistema CCTV, es un sistema complejo y robusto que se encuentra a la intemperie, pero que su funcionamiento propiamente dicho, no depende de la cámara sino de la potería, la conexión por fibra óptica, de los nodos, del fluido eléctrico, de Unidades de Poder (UPC) monitores entre otros, si bien se realizó mantenimiento en las vigencias 2021 y 2023, este último terminado en el 2024,

El despacho para la vigencia 2025, realizara mantenimiento a través de cuadrillas para que el mismo sea constante y tener en funcionamiento el mayor número de dispositivos.

Además, advierten que muchos dispositivos fueron instalados hace más de 10 años, y para la fecha y con la evolución tecnológica, entran en fase de obsolescencia programada, es decir, se deterioran o dejan de funcionar con mayor facilidad porque sus condiciones técnicas son diferentes a la evolución tecnológica de vanguardia.