Descartan puente militar entre los barrios La Miranda y Santander de Armenia ¿Cuál será la solución?

Armenia

En el mes de octubre del año 2024 hubo una reunión de funcionarios de la alcaldía y comunidad para evaluar la situación ante el riesgo que existe para los habitantes de la zona por el deterioro de la estructura, allí se había definido como alternativa un puente militar.

En las últimas horas se llevó a cabo una nueva reunión para conocer avances del proceso debido a la inconformidad de ciudadanos por la falta de intervención.

En primera instancia, la presidenta de la junta de acción comunal del barrio La Miranda Natalie Acosta se mostró preocupada por la problemática ya que no hay avances sobre las soluciones que requiere el puente.

“No se ha cumplido en la realización del puente como tal, el puente que colinda el barrio La Miranda con Santander. Ya son varios meses que se ha venido pues eh haciendo la petición con los ediles y antiguos presidentes de acá del barrio para que nos den una pronta solución, ya que siempre hacemos el llamado y vienen y nos pegan el puente con silicona”, mencionó.

Afirmó que es muy importante para la movilidad de la comunidad puesto que ahorra tiempo y son más de 100 niños que diariamente transitan por allí para llegar a los colegios de la zona como La Cuyabra y Belén.

“Entonces, nosotros ahora qué queremos, tanto los ediles como los líderes del barrio, de los barrios, que sea una solución verdadera, que sea algo que no nos pongan a esperar más, ya que, por acá, como lo venía diciendo, es una zona escolar, mucho adulto mayor, mucha mujer en embarazo, mucha mamita lactante con sus coches sus coches, sus sillas de ruedas, todo”, informó.

Dijo que la buena noticia que dejó la reunión tiene que ver con que tendrían una nueva estructura en menos de un año.

“Entonces, queremos es una pronta solución a un puente que verdaderamente nos dure y nos a las dos comunidades. Pues nos están hablando inicialmente de un desmonte de las dos puntas del puente para eh como tener más seguridad a la hora de que las personas pasen”, indicó.

La líder espera que los compromisos asumidos por la alcaldía en esta nueva reunión sean cumplidos en el menor tiempo.

“Pero pues algunos vecinos de acá del barrio están pidiendo desmonte total, porque si desmontamos las dos puntas siempre va a quedar un tramo. Entonces la gente va a decir, ”Bueno, por este pedazo yo puedo pasar. Pero es riesgo, demasiado riesgo porque pueden caer ahí abajo, se pueden cortar con las latas que queden. Entonces la idea es el desmonte total, ya que nos vienen a decir hoy a dar buenas noticias de que posiblemente tenemos un puente en menos de un año”, puntualizó.

Secretaría de Infraestructura

De otro lado, el ingeniero de la secretaría de Infraestructura de la ciudad Andrés Felipe Eguis mencionó que descartaron el puente militar que se tenía como solución inicialmente porque es mucho el trámite que debe implementarse lo que retrasaría la ejecución.

A raíz de lo anterior informó que optaron por una solución definitiva que es una nueva estructura que cumpla con todos los parámetros de seguridad para los habitantes de la zona.

Play/Pause Ingeniero de la secretaría de Infraestructura 02:07 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Le puede interesar: Denuncian riesgo de colapso por lluvias en puente Don Nicolás entre Armenia y Calarcá

“ La gestión para la consecución e instalación del puente militar eh tomó mucho tiempo, el señor alcalde eh toma la decisión de que más bien de esperar ese tiempo se haga una solución definitiva y se haga la construcción de un puente peatonal en condiciones para ser utilizado por las personas del sector y que se pueda solución a la situación presentada en este sector”, informó.

Dio a conocer que están gestionados los recursos para la construcción del puente y en este momento adelantan estudios para conocer las condiciones que deben implementar.

“La idea es que como se tiene que hacer estudio, diseños y construcción y para poder dar un poco de agilidad al tema, se está evaluando desde el punto de vista jurídico la viabilidad de que se haga un solo proceso en esas condiciones, que eso nos va a permitir eh dar solución e instalar el puente en unas condiciones más rápidas y poder dar también eh tránsito a las personas que utilizan esta este corredor peatonal en ese sector”, indicó.

“Desde la alcaldía en cabeza del señor alcalde ya se gestionó y ya se destinó unos recursos para la instalación o la construcción de este puente, ya están eh establecidos. Estamos en este momento haciendo unos estudios eh para verificar o más o menos para saber qué cuáles son los estudios que se requieren para este puente y así mismo cuáles son los recursos estimados que también se van a necesitar para la construcción y poder eh estimar un costo o un monto ya definitivo para poder hacer la intervención que se requiere en este punto”, destacó.

También envío un llamado a la comunidad a que no transiten por la zona ya que es de alto riesgo y podría generarse un incidente.

“El puente no presenta condiciones para ser utilizado por las personas y queremos hacer un llamado también a la comunidad para que, por favor, no haga uso de este puente porque realmente están en las condiciones eh críticas y realmente puede ocurrir de pronto algún incidente que pueda eh generar alguna afectación a la población. Entonces, hacemos este llamado para que, por favor, no hagan uso de este puente porque realmente puede ser muy riesgoso para las personas que lo usan”, resaltó.