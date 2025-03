¿Cuáles fueron las conclusiones sobre debate de salud mental en Concejo de Armenia?

Armenia

En efecto en las últimas horas se llevó a cabo un debate alrededor del tema de salud mental en el Concejo Municipal para conocer el panorama actual y las diferentes propuestas.

En primer lugar, Lina Niño Alarcón evidenció que tiene una hermana con serios problemas depresivos pues incluso ha intentado en varias oportunidades acabar con su vida.

Contó que es muy difícil lidiar con esta situación porque no hay mejoría y la atención no ha sido de ayuda ya que cuando su familiar ha estado internada en centros especializados no recibe el seguimiento correspondiente.

Considera faltan acciones contundentes por parte de las autoridades para que la intervención en salud mental sea efectiva.

Gerente Hospital Mental de Filandia

Por su parte el gerente del hospital mental de Filandia, Juan Carlos Patiño advirtió que el aumento de consultas ha sido significativo puntualmente en menores de cinco años con temas relacionados a trastornos del sueño, trastornos de comportamiento y esquizofrenia.

Explicó que en cuanto a menores de 15 años la consulta tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas por eso considera son importantes los espacios de debate, pero enfocados a articulación de entes para brindar el óptimo servicio.

Asimismo, informó que desde el año pasado lograron contar con un psiquiatra infantil lo que reflejó el panorama en consultas de menores de edad.

Concejal Ponente

De otro lado, el concejal ponente Felipe Villamil expresó que es muy preocupante la situación de salud mental y que es importante cuantas veces sea necesario citar a debates para exponer las problemáticas y buscar las soluciones.

Resaltó que es clave que se tengan en cuenta las propuestas planteadas como la que tiene que ver con una política pública propia, establecer un comité de salud mental para articular esfuerzos entre instituciones y la corporación.

Otro de los temas dijo que se requiere una unidad móvil como se tiene para habitantes de calle y animalitos, pero enfocada en la atención en situaciones como crisis de ansiedad o depresivo.

Secretaría de Salud de Armenia

Finalmente, el secretario de Salud de la ciudad César Augusto Rincón se refirió a la política nacional de salud pública que fue adoptada por la ciudad. Aseguró que están esperando para revisar las modificaciones que se plantean en temas como rehabilitación social y gobernanza de entes territoriales.

Señaló que en cuanto a la percepción de la comunidad son muchas las dificultades, sin embargo, desde los datos por cumplimiento del plan de acción considera alcanzan coberturas altísimas.

En lo corrido del año se han registrado 10 suicidios en el Quindío y cuatro casos corresponden a Armenia.