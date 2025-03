Nómina oficial de Colombia para partido ante Paraguay HOY por Eliminatorias Mundial 2026

La Selección Colombia afronta un partido crucial en su camino hacia el Mundial 2026 cuando reciba a Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Este compromiso representa una oportunidad para el equipo de Néstor Lorenzo de retomar la senda del triunfo y fortalecer sus aspiraciones de clasificación directa. Tras su reciente derrota ante Brasil en condición de visitante, la ‘Tricolor’ busca recomponerse ante su afición y sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla.

Actualmente, Colombia ocupa la sexta posición con 19 puntos, lo que la obliga a obtener un resultado positivo para mantenerse en la pelea. Si bien el equipo ha mostrado solidez en varios pasajes de las Eliminatorias, la falta de contundencia en algunos partidos ha sido una preocupación.

Lorenzo confía en su equipo y descarta cambios drásticos

En la previa del partido, Néstor Lorenzo dejó claro que no hará modificaciones radicales en su esquema de juego. “No es momento de patear el tablero”, afirmó el técnico argentino, haciendo énfasis en la confianza que mantiene en su grupo. Aunque el equipo ha tenido altibajos en los últimos encuentros, el entrenador insiste en que la idea de juego sigue intacta y que las derrotas recientes no deben desviar el enfoque del equipo.

Pese a la continuidad en la propuesta futbolística, habrá ajustes obligados en la alineación titular. Una de las bajas más sensibles es la de Davidson Sánchez, quien sufrió un golpe en la cabeza en el partido contra Brasil y no recibió autorización de la FIFA para jugar. Esta ausencia obliga a Lorenzo a reorganizar su defensa, posiblemente con la inclusión de un nuevo central en el once inicial. Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene la premisa de conservar la identidad de juego basada en la posesión, la presión alta y la verticalidad en ataque.

Más allá de las dificultades que ha tenido Colombia, el partido ante Paraguay no será sencillo. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro ha demostrado ser un rival complicado, con un planteamiento táctico ordenado y un enfoque pragmático que prioriza la solidez defensiva. Lorenzo reconoció en rueda de prensa la evolución de la ‘Albirroja’ bajo la dirección del técnico argentino y advirtió sobre los desafíos que presentará el partido.

“Es una selección totalmente diferente a la que enfrentamos en Copa América. Con Alfaro han cambiado varias cosas, se han vuelto un equipo muy disciplinado tácticamente y que sabe esperar su momento para hacer daño”, comentó el entrenador colombiano. Paraguay ha encontrado en la organización y el sacrificio colectivo su principal fortaleza, lo que lo convierte en un equipo difícil de desarticular.

Paraguay, un rival incómodo en Barranquilla

Actualmente, Paraguay se encuentra en la quinta posición con 20 puntos, apenas uno más que Colombia. La ‘Albirroja’ sabe que sumar en Barranquilla sería un gran paso en sus aspiraciones mundialistas, por lo que planteará un partido inteligente, tratando de aprovechar errores del rival. Alfaro, quien ya tiene experiencia en enfrentar a Colombia con Ecuador en las pasadas Eliminatorias, conoce bien el contexto y las condiciones del estadio Metropolitano.

El historial reciente entre ambas selecciones muestra que Paraguay ha sido un adversario complicado para Colombia, incluso en Barranquilla. En la pasada eliminatoria, el equipo guaraní logró un empate en este escenario, mostrando su capacidad para defender con orden y sorprender en el contraataque. En esta ocasión, con la clasificación en juego, se espera un partido de alta intensidad donde ambos equipos buscarán imponer sus condiciones.

Alineación oficia de Colombia

La Selección Colombia formará ante Paraguay de la siguiente manera:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz; Carlos Cuesta; Jhon Lucumí Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Jader Durán.

Los cambios en la nómina inicial fueron Cuesta por Dávison Sánchez y Jhon Córdoba por Durán.