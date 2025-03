Javier González: El liderazgo detrás de la expansión global de La Ferneteria

Su liderazgo ha sido esencial no solo en la operación actual de sus restaurantes, sino también en el ambicioso plan de expansión que proyecta la apertura de ocho sedes en Estados Unidos en los próximos cinco años.

La Ferneteria nació en 2018 en el vibrante barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, como un homenaje a la cocina italiana y un espacio de encuentro cultural. Desde entonces, se ha consolidado como una marca reconocida internacionalmente, galardonada por la Accademia Italiana della Cucina y por Bar & Drinks Magazine durante cuatro años consecutivos. Su propuesta combina el arte de la gastronomía italiana con influencias locales, en un ambiente donde la pasta se elabora a la vista, los cócteles son de autor y la música de DJ acompaña la experiencia hasta la madrugada. A lo largo de los años, La Ferneteria ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto global, con nuevas sedes abiertas en 2024 en Miami, Estados Unidos, y Asunción, Paraguay, llevando su sello distintivo a nuevos públicos sin perder su esencia: una cocina honesta, elegante y profundamente social.

González no solo lidera la cocina de La Ferneteria Miami. Su rol se extiende a la estandarización global de procesos y productos, garantizando una experiencia uniforme sin importar la ubicación del restaurante. Está a cargo de la creación de menús, desarrollo de recetas y formación del personal en todas las sedes del grupo, lo que lo convierte en el eje operativo de toda la experiencia culinaria de la marca.

Pero su valor va más allá de lo técnico. Si hay un aspecto que define su estilo de liderazgo, es su capacidad para construir equipos sólidos y ambientes de trabajo saludables, en un sector históricamente marcado por la presión y el desgaste. “Me apasiona crear espacios donde la gente se sienta segura, motivada y retada a crecer”, afirma. Esta habilidad pedagógica, profundamente humana, ha sido una constante en su trayectoria y uno de los principales motores de su ascenso a las más altas posiciones gerenciales.

Con una sólida base en gestión de proyectos gastronómicos, Javier González ha demostrado ser el especialista ideal para liderar la llegada de La Ferneteria al competitivo mercado americano. Su enfoque combina estrategia, conocimiento técnico y sensibilidad humana, una mezcla poco común en el mundo de la alta cocina.

Además, su perfil versátil incluye una amplia experiencia en cocinas italiana, española, latinoamericana, venezolana, mediterránea y estadounidense, así como una fuerte especialización en áreas como la enseñanza gastronómica, el diseño de sistemas de trabajo eficientes, y el desarrollo de propuestas culinarias rentables y de alta calidad.

Su liderazgo es transformador no solo por los resultados operativos que obtiene, sino por la cultura organizacional que construye. Javier entiende que un restaurante exitoso no se sostiene únicamente por su carta o su ambientación, sino por la gente que lo hace posible todos los días. Bajo su dirección, los equipos no solo funcionan: florecen, se comprometen y elevan el estándar de servicio y calidad.

Hoy, con una visión clara y un plan bien trazado, González se proyecta como una figura clave para consolidar a La Ferneteria como un referente de gastronomía latinoamericana de alto nivel en Estados Unidos. Su capacidad para liderar desde la experiencia, la empatía y la estrategia lo convierten en un jugador de alto nivel dentro del ecosistema global de la restauración.