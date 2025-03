Yilmar Velásquez avisa a los demás equipos del FPC: “Ante Millonarios se vio al verdadero Santa Fe”

Independiente Santa Fe se quedó con la edición 319 del clásico capitalino, luego de vencer por 3-2 a Millonarios en El Estadio El Campín.

Una de las grandes figuras del compromiso fue Yilmar Velásquez, quien anotó el primer tanto del cuadro cardenal y firmó una actuación sumamente destacable. Así pues, en diálogo con Deportes Caracol Domingo, el joven futbolista se mostró feliz, no solo por la mejoría del equipo, sino también por su crecimiento individual.

“Se ha venido mejorando el nivel de juego. Veníamos un poco apagados y no estábamos en el nivel de los últimos años. Ahora estamos muy felices por lo mostrado”, sentenció el antioqueño de 25 años.

Declaraciones de Yilmar Velásquez

Balance del clásico ante Millonarios: “El partido fue muy intenso, por momentos también lo sufrimos cuando ellos tuvieron la pelota y eran difíciles de marcar. Los goles fueron los que nos dieron la tranquilidad para no desesperarnos. En un clásico, cuando te tienen la pelota, la hinchada se molesta y la mentalidad de uno flaquea, porque quiere uno quitar el balón y de ahí vienen los errores”.

Santa Fe bajó el ritmo en el clásico: “No siento que nos frenamos, solo que queríamos que ellos corrieran detrás del balón porque tenían un jugador menos. Si no decidíamos jugar hacia adelante, no iban a recuperar porque solamente era Leo Castro presionando. Nuestro capitán nos hizo la corrección de anotar más goles, porque ellos podían no perdonar. Ahí tratamos de arriesgar más, así que fue decisión ir hacia adelante nuevamente y hacerles más goles... Con el jugador menos se veía mucha superioridad, pero uno sabe que en estos partidos tan importantes no se sabe nada hasta que el árbitro pite”.

Se está viendo el Santa Fe que los hinchas quieren ver: “Seguimos siendo casi los mismos jugadores, solo hemos rotado los volantes. Creo que en todos los momentos, el equipo trató de arriesgar, porque esa fue la orden de los profesores. Intentar dar una buena imagen y un fútbol atractivo. Aunque a veces nosotros no estamos finos y es más una autocrítica para nosotros. Con el pasar del tiempo, se ve un mejor fútbol con este último Santa Fe y se está viendo. Ante Millos se vio al Santa Fe real”.

Diferencias con el cuerpo técnico anterior: “Con Peirano se buscó la intensidad y con ella se logró llegar a la final. Cuando llevas mucho con un técnico, a los rivales se les hace fácil descifrarte. Con este profe, tenemos otra filosofía de juego que es no ser tan directo y tener la pelota, algo que en el país es necesario, porque es raro el equipo que tire la pelota y no juegue balón abajo. La intensidad la trabajamos antes y ahora”.

Mejoría a nivel individual: “El nivel lo había bajado demasiado, no tenía la misma intensidad que mostré en el Pereira campeón. Físicamente se notó que no estaba en mi mejor nivel, eso me alejó de un acercamiento a la Selección Colombia. La idea es mejorar el nivel y darle un título a este club, que se lo merece... Ahorita estamos bien representados, pero en algún momento la salida al exterior puede acercar la posibilidad a la Selección. Actualmente no estamos para exigir una convocatoria, pero volviendo a esa intensidad de ida y vuelta, se puede acercar la posibilidad de quedar preseleccionado”.