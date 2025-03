Egan Bernal: “En mi cabeza está luchar por la general”

Recuperado de la caída sufrida a mediados de febrero en la Clásica Jaén Paraíso Interior que le obligó a operarse la clavícula, el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) intentará “luchar por la clasificación general” de la Volta Ciclista a Cataluña que ha empezado este lunes.

Antes de empezar la primera etapa de la ronda catalana, con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols (Girona), el ciclista de Zipaquirá aseguró en declaraciones a los medios de comunicación, que se encuentra con confianza. Esto a pesar de que en el último mes no ha competido debido a la fractura en la clavícula que padeció el pasado 17 de febrero en Andalucía.

Palabras de Egan Bernal

“Los médicos hicieron un muy buen trabajo. Después de la caída me operaron esa misma noche y al día siguiente la clavícula estaba mejor que antes. La podía mover, me fue muy bien y no perdí muchos días de entrenamiento. Tras pasar por el quirófano no se entrena cómo se debería, pero no estoy tan mal y espero hacerlo lo mejor posible en Cataluña”, expresó el colombiano.

Teniendo en cuenta lo dicho por Egan Bernal, el objetivo del equipo británico es luchar por la victoria en la general, ya sea con él o el belga Laurens de Plus como principales bazas, y que el francés Axel Laurance —“un corredor bastante versátil”, ha destacado— pueda luchar por triunfos de etapa.

Con todo, es consciente de que no será fácil conseguir un buen resultado en Cataluña, ya que no disputa una carrera por etapas desde el Tour de Francia del año pasado: “Será interesante ver cómo me recupero día tras día, pero creo que en mi cabeza está luchar por la general, más allá de pensar en un número concreto en la clasificación”, ha enfatizado.

Objetivo de Egan Bernal en la Vuelta Cataluña

Bernal intentará en la Volta conseguir lo que nunca ha logrado: sumar un triunfo parcial o general en una carrera disputada en España, un dato que desconocía. “Correr en España es bastante duro, la Vuelta es una de las más duras que hay. Ojalá algún día logre ganar aquí”, agregó.

Finalmente, el ciclista colombiano inicia la ronda catalana, la tercera carrera por etapas más longeva del circuito, con la misión de ganar confianza con vistas al Giro de Italia, que empezará el próximo 9 de mayo y que es su primer gran objetivo del curso. EFE