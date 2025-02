Egan Bernal, optimista tras sufrir fractura: “La temporada es muy larga”

Desafortunado inicio de temporada en Europa para Egan Bernal. El pedalista del Ineos, que logró el doble campeonato nacional recientemente en Bucaramanga (contrarreloj y ruta), se estrenaba en la Clásica de Jaén, municipio de España, pero no pudo terminar debido a una caída que sufrió.

El parte médico indicó una fractura de clavícula que lo hará perderse, de momento, los dos próximos compromisos que tenía en la agenda: Vuelta a Andalucia, la Strade Bianche y también está en duda su participación en la Tirreno-Adriático, por lo que es probable que no llegue con el mejor ritmo al Giro de Italia (9 de mayo).

“El campeón nacional colombiano permanecerá bajo el cuidado experto del equipo médico de INEOS Grenadiers y se implementará un plan de recuperación integral para apoyar su regreso a los entrenamientos y las carreras”, informó el equipo británico al respecto.

Egan y sus palabras tras la caída

El oriundo de Zipaquirá estaba realizando una gran presentación en la Clásica de Jaén, marchando en el grupo perseguidor de la fuga y con opciones de poder ganar, haciendo gala de su buen inicio de año que derivó con los campeonatos nacionales. Pero la caída en solitario lo llevará a parar nuevamente y, como ya lo ha hecho muchas veces, regresar de la mejor manera.

“Estaba realmente feliz de comenzar a competir nuevamente en Europa, especialmente con mi nueva camiseta de Colombia y también comenzando con una victoria de Kwiato”, fueron las declaraciones iniciales recogidas por Ineos en su página web.

“La forma en que corrimos fue genial y fue realmente agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentí muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo, la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (por delante) es muy larga”, añadió de manera optimista.

Finalmente, hizo énfasis en su sentir en las carreras que pudo disputar y queda a la espera de regresar a la competencia. “Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que sólo queda seguir trabajando y espero estar de vuelta pronto”, concluyó.