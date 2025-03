Crisis en entrega de medicamentos en Calarcá, Quindío: debate en la asamblea departamental

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo en las instalaciones de la asamblea departamental un debate en comisión sobre la problemática en la entrega de medicamentos por parte del operador Discolmédica a los usuarios de la Nueva EPS.

En primera instancia, la diputada ponente Beatriz Aristizábal dijo que la preocupación es alta porque, aunque se han realizado mejoras como el cambio de la sede, pero nada ha sido suficiente.

Asimismo, mencionó que incluso ha ido al lugar para conocer de primera mano las falencias donde son evidentes las largas filas y que se necesita mayor diligencia del personal a la hora de prestar la atención.

“Y yo creo que es un tema que atenta directamente contra la dignidad humana, la cantidad de casos que se están dando frente en relación a la entrega medicamentos en el municipio de Calarcá. Digamos que inicialmente había unas demoras en la entrega de medicamentos por la poca capacidad operativa instalada por parte del operador”, mencionó.

“De hecho ese día que estuve haciendo la visita, pues yo me he dado varias pasaditas, pero ese día sí me atreví como a entrar y a conocer un poco más de fondo y si de mucha impotencia, realmente las situaciones que se evidencian porque realmente las personas que van allá o por lo menos las que me tocó a mí tratar de acompañar, pues son personas que no sabe que tienen de pronto no tienen los suficientes recursos económicos para suplir la necesidad que en este momento tienen referente a algún medicamento y es yo creo que es frustrante”, advirtió.

Personero de Calarcá

En ese mismo sentido se pronunció el personero del municipio de Calarcá Jorge Triana manifestó que, aunque se han generado intervenciones todavía no es suficiente para superar la problemática.

Destacó que fue interpuesta una acción de tutela, existe un incidente de desacato, se han realizado más de ocho mesas de trabajo, pero las dificultades como las largas filas y que no se entregan ni 200 fichas generan la vulneración en la atención.

Reconoció que hay improvisación en el proceso que genera todo el caos por eso espera desde la superintendencia nacional de salud cumpla con los compromisos adquiridos como es un mayor control.

Además, alertó que ante el desespero de la comunidad lo que está pasando es que algunos usuarios están siendo intimidados con armas blancas para lograr avanzar en las filas y obtener el tan anhelado medicamento.

“Entonces, yo noto que se está improvisando mucho, noto que no hay la capacidad, noto que a pesar de que hemos hecho 8 meses de trabajo, una acción de tutela, un incidente de desacato, pues todavía no hay eh la atención que quisiera eh la comunidad calarqueña y como personero pues mucho menos porque en esa vocería y en esa garantía de derechos que debe ejercer el personero municipal, pues no me siento satisfecho. Hemos, por ejemplo, con las acciones eliminado pico y cédula, hemos logrado presionar un poco para tener el cambio de lugar, para que sea un lugar apropiado. Hemos he incidido para que el procedimiento sea más eficiente”, mencionó

“Que las personas puedan saber con anterioridad si el medicamento está o no está para que no tenga que hacer las filas, que se empiece a generar la priorización en los turnos para adultos mayores, por lo menos mayores de 70 años, porque la mayoría son adultos mayores, eh mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, con niños en brazos, es decir, hemos trabajado muchísimo, eh sé que ha habido algo de voluntad en los operadores y la nueva EPS, pero nos falta muchísimo”, Sostuvo.

Alertó: “Sí, es lamentable lo que está pasando, porque entonces que a qué ha llegado las personas, a intimidar con armas blancas a otros para hacerse un espacio en la fila. Pues esto es lamentable porque estamos es generando un caos en en toda la comunidad que tiene que reclamar su medicamento”.

Subsecretaría de Salud de Calarcá

Finalmente, la subsecretaria de salud del municipio, Martha Isabel Espinosa reconoció la problemática, sin embargo, fue clara que hay voluntad por parte del operador y la EPS. Resaltó que las dificultades vienen desde el año anterior lo que hace más complejo que de manera ágil se brinden las soluciones correspondientes.

Fue enfática en afirmar que la mayor preocupación tiene que ver con los pacientes crónicos ya que no pueden esperar ni un solo día puesto que se pone en riesgo sus vidas.

Dijo que han propuesto desde la administración municipal como solución una fila rápida para atender a las personas que tengan un solo medicamento para reclamar y lo otro es priorizar a los usuarios según la complejidad que padecen.

“Entonces, es muy complejo decir que por el hecho de cambiar de local y por el hecho de tener un local más amplio, ya vamos a tener la solución cuando el problema radica en que tenemos un sistema que aún no tiene ni siquiera toda la base de datos de toda la cantidad de usuarios que tiene el municipio de Calarcá con la nueva PS, eh donde eh las personas tienen temor a no hacer fila desde el día anterior, eh tienen miedo a que si yo no llego desde el día anterior voy a perder el turno, no me van a dar la ficha”, manifestó.

“A mi punto de vista, lo más crítico que estamos manejando en este momento con los usuarios de la nueva EPS y con Discomed es la no entrega de medicina de medicamentos a pacientes crónicos. Toda la que lo que es la gestión del riesgo, o sea, hay pacientes que de pronto yo voy a reclamar, no sé, una Acetaminofén. Bueno, pues yo puedo esperar o pueda que yo lo pueda acceder con él a a una droguería, pero nosotros tenemos son unos pacientes muy especiales y por eso es que se maneja la gestión del riesgo, porque hay pacientes que definitivamente no dispensar el medicamento en el día que es en la fecha que es, pues podríamos estar hablando de hasta de la muerte”, sostuvo.

Vale anotar que son 30.000 usuarios afectados de la Nueva EPS en Calarcá que representan el 33% de la población.