Tensión en la Asamblea de Boyacá: Cruce de acusaciones

Tunja

La sesión de la Asamblea Departamental de Boyacá estuvo marcada por una fuerte discusión entre los diputados, en la que se presentaron acusaciones de amenazas, señalamientos por violencia política y cuestionamientos sobre el reglamento interno de la corporación.

El debate se inició con la discusión de una proposición presentada por la diputada Maryory Ortiz, quien solicitaba modificar el orden del día para incluir un tema previamente tratado en la Asamblea. Sin embargo, la solicitud generó una intensa disputa sobre la legalidad del procedimiento y la manera en que se toman las decisiones en la corporación.

Diferencias sobre el control político

Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado Jhon Alex Lopez.-

“Lo discutimos con el doctor Rodrigo; habrá que revisarlo. Pero aquí hay normas superiores y no podemos eludirlas. Además, este diputado siempre nombra a sus electores, delegando en ellos la responsabilidad de los errores que quedan en el reglamento. La diferencia entre una invitación y un control político es clara: en una invitación, se pueden hacer preguntas sin límite hasta la medianoche; en un control político, solo se pueden debatir las preguntas previamente establecidas. Es una vergüenza para sus electores que, por una interpretación errónea o un tecnicismo, se evite tratar una moción y un tema tan importante. Así como también lo es el tema de la muerte, con el cual estoy de acuerdo con el presidente en que no es el asunto central de este debate, pero que debemos abordar porque lo que ocurrió en esta corporación fue una falta de respeto. También es necesario debatir el show mediático del que se habla hoy.” expresó.

Denuncias de amenazas de muerte

La discusión escaló aún más cuando el diputado Luis Eduardo Rodríguez denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte y señaló a la diputada Maryory Ortiz como responsable si algo le llegara a suceder a él o a su familia.

“Me enviaron un mensaje por WhatsApp muy serio. Recuerden que tiene esposa. Esto no puede seguir así. Nos pagan un salario para trabajar por la comunidad, no para recibir amenazas. Mañana mismo iniciaré acciones legales. Nuestra labor es ejercer control político y velar por los derechos de los ciudadanos, pero lo que estamos viendo aquí también es violencia de género. No se puede exigir respeto cuando no se practica”, afirmó Rodríguez, visiblemente molesto.

En su intervención, el diputado advirtió que su vida y la de su familia podrían estar en riesgo debido al debate en curso y pidió garantías para continuar ejerciendo su función sin intimidaciones.

Respuesta de la diputada Maryory Ortiz: “Esto es violencia política”

Ante estas declaraciones, la diputada Maryory Ortiz respondió rechazando las acusaciones y asegurando que ha sido víctima de violencia política dentro de la Asamblea.

“Quiero aclarar lo sucedido y hacer mi intervención. Presenté esta proposición hace un año por primera vez, la volví a presentar en noviembre y nuevamente en marzo. No es la primera vez que se desconocen mis propuestas y que otros se apropian de ellas sin incluirme. Esto es un ejercicio de violencia política. Me parece grave que se manipule la situación para deslegitimar mi trabajo”.

Ortiz también se refirió a su posición frente a las decisiones tomadas en la Asamblea, reiterando que no votó a favor del Plan Departamental de Desarrollo porque consideró que no tenía la planeación adecuada.

“No es que estuviera en contra de las políticas de mujeres, diversidad o desarrollo agropecuario. Mi objeción fue por la aprobación de 230 mil millones de pesos sin una planeación clara. Hace menos de 20 días, el Gobierno anunció que debía modificarse la destinación de esos recursos. Estoy pidiendo que se cumpla lo que ustedes mismos aprobaron en el plan, no que se cambie la discusión”, señaló.

La diputada también hizo referencia a una supuesta falta de respeto en el recinto, mencionando que solicitó la presencia del diputado Torres en la votación, pero este se retiró antes de que pudiera emitir su posición.

“Le pedí que no se ausentara antes de la votación y que respondiera por qué lo hacía, pero simplemente se fue sin responder. Se debe respetar la labor de cada diputado y garantizar que los debates se realicen con seriedad”, puntualizó.