Scaloni le respondió a James Rodríguez tras polémicas declaraciones sobre final de Copa América

La final de la Copa América, que se disputó el 14 de julio de 2024, todavía sigue generando eco por lo sucedido. Argentina resultó campeona, concretando así el doble título continental de manera consecutiva, ante una Selección Colombia que volvió a llegar a una final de este calibre tras 23 años, pero el nivel del arbitraje y otras situaciones, continúan siendo cuestionadas.

¿Qué dijo James Rodríguez?

Recientemente, en entrevista con Edu Aguirre, James Rodríguez se refirió a lo sucedido en esa final, asegurando que el arbitraje estuvo cargado para Argentina. Del mismo modo, criticó el tiempo de descanso de más que tuvo la Albiceleste, comparado con el de la Tricolor.

“Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular, queríamos la Copa, estuvimos cerca, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones”, inició diciendo el capitán.

Puntualizando sobre esos factores externos, comentó: “El árbitro influyó mucho, no nos han pitado penaltis, creo que uno o dos, para mí, uno claro (...) obviamente esas no son excusas, no podemos decir que no hemos ganado por eso, llegamos en un gran momento a eso, hemos hecho una buena final, nos han metido el gol faltando tres minutos para los penaltis y ellos han ganado todo, han sido una selección que merecía ganar”.

Lorenzo también se refirió

A finales de diciembre, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ofreció una entrevista y también aseguró que “pasaron muchas cosas”. Hizo énfasis en el poco descanso que tuvieron.

“Los jugadores que salieron estaban prácticamente acalambrados, pero pasaron muchas cosas. Nosotros jugamos seis partidos en 20 días, Argentina jugó seis partidos en 24 días, esos cuatro días son mucho, en un proceso así. La semifinal, Argentina jugó un día antes que nosotros, son cosas que, al día del partido llegamos, fuimos a ganarlo...Todo lo que pasó en el inicio del partido, hicimos tres entradas en calor para arrancar al minuto 0, o sea al minuto 0 teníamos tres entrenamientos, aparte de toda la carga que traíamos. Que te digan jugadores muy buenos, físicamente, que juegan en las mejores ligas que estoy acalambrado, así llegamos al final de partido”.

La respuesta de Scaloni a James

Argentina está a un paso de asegurar su clasificación al Mundial, pero afrontará dos duros retos ante Uruguay y Brasil. Previo al juego ante el conjunto Charrúa, que será este viernes 21 de marzo, le preguntaron al entrenador, Lionel Scaloni, por su opinión respecto a lo dicho por James.

“James Rodríguez dijo que Argentina fue gran campeón de la Copa América, pero que en la final el arbitraje los favoreció, ¿qué opinas de esta declaración?”, fue la pregunta al entrenador argentino.

“Me quedo con la primera, claro. Dijo que fue gran campeón, ya está... Quedémonos con la buena, la otra es entendible. Pero con la primera ya está bien”, respondió.