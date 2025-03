El pasado lunes 17 de marzo, la Dimayor dio a conocer la sanción al técnico de Millonarios, David González, quien no podrá dirigir por las próximas dos semanas, ni tampoco podrá ejercer ninguna “actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol”, esto en consecuencia de las declaraciones realizadas tras la derrota del cuadro ‘embajador’ en Barranquilla ante el Junior.

González, afirmó en la sala de prensa que en la previa del partido tuvo un encuentro con el árbitro: “Al señor árbitro de esta noche me lo encontré ayer en el aeropuerto cuando llegaba a Barranquilla y en el saludo me dijo: ‘el chicharroncito que me tocó’... pero si ya un árbitro desde el día anterior viene asustado por el ‘chicharroncito’ que le toca pitar... va a ser muy difícil, no vamos a crecer nunca. El chicharroncito ahora nos lo pasa él a nosotros por pitar un penalti que no existe, por meternos en nuestra propia área punta de faltas".

Junto a la sanción deportiva, el DT del equipo capitalino también tendrá que asumir una infracción económica equivalente a veinte (20) SMLMV equivalentes a veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000).

Serán tres encuentros los que se perderá David González, dos de ellos ante Independiente Santa Fe, lo que ha preocupado a la afición del equipo, quienes se han pronunciado masivamente a través de redes sociales, realizando una petición, y es que, en vista de la sanción del entrenador, se le dé la oportunidad al capitán e ídolo de la plantilla, David Mackalister Silva, quien se encuentra actualmente lesionado y que cuenta con su licencia de técnico, por lo que, en el papel, podría dirigir.

¿Mackalister Silva podría remplazar a David González durante su sanción? Esto dice el reglamento

En primera instancia, se debe esclarecer que en caso de que un entrenador se encuentre sancionado, el club está en la potestad de elegir a otro miembro del cuerpo técnico o algún jugador, esto de manera temporal, sin embargo, es una situación atípica, en la mayoría de casos quien asume es el asistente técnico.

Según esta información, no hay ningún tipo de impedimento para que un jugador asuma el rol de entrenador designado mientras se cumple la sanción del timonel principal, sin embargo, se deben tener presentes los reglamentos del ‘macro’ al ‘micro’, es decir, desde la FIFA hasta el de Dimayor.

Reglamentos de la FIFA y las Confederaciones:

De acuerdo al reglamento de la FIFA y las Confederaciones como CONMEBOL, se pide que se informe sobre el cambio al organismo correspondiente, sin tener ninguna cláusula que impida que este sea un jugador, pues el único requerimiento es que el designado cuente con un título correspondiente de la categoría o nivel de competición, es decir, si el jugador cuenta con la certificación FIFA o CONMEBOL, no habría imprevistos para que asuma el rol de DT.

Reglamentos Locales (Ligas Nacionales):

Ahora bien, aunque la FIFA, como macro del fútbol mundial, posea su reglamento, este puede tener algunas variantes en las ligas nacionales, en el caso de Colombia, la DIMAYOR (División Mayor del Fútbol Colombiano) establece que en caso de que un entrenador sea suspendido, el equipo puede designar un asistente o entrenador interino, siempre y cuando el designado cuente con las licencias requeridas por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Excepciones y Discreción del Club:

Con la posibilidad de que se presenten cualquier tipo de panorama impensado, el reglamento ha puesto a disposición una normativa en la que manifiesta que si el club no cuenta con un asistente con los títulos necesarios, puede solicitar una excepción a la regla de manera temporal a la federación correspondiente para que sea un jugador u otro miembro del cuerpo técnico, en estos casos especiales se tiene en cuenta el contexto del equipo y la situación específica.

¿Alguna vez se dio el caso de que un jugador de la plantilla asuma como entrenador interino?

Han existido casos específicos en que un jugador ha asumido el rol de entrenador y jugador al mismo tiempo, como sucedió con Ryan Giggs con el Manchester United en el año 2014, sin embargo, en aquella ocasión la situación se dio luego de que las directivas de los ‘red devils’ despidieran a David Moyes del equipo; por otro lado, si se habla específicamente de la situación que afronta Millonarios en este momento, también hay un caso y sucedió en Sudamérica.

El día que Zé Roberto fue entrenador tras la suspensión de Cuca: En 2010, Zé Roberto, jugador de Flamengo, asumió como director técnico interino de su equipo después de la sanción del entrenador principal, Cuca. En este caso, Zé Roberto ya tenía experiencia como técnico, pero no era algo común que un jugador en activo tomara el mando en esa situación.

¿Cuenta Mackalister con la certificación adecuada para dirigir en Colombia?

El capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, cuenta con la licencia profesional de entrenador de fútbol de la Federación Colombiana de Fútbol . Esta licencia le permite dirigir en primera y segunda división del fútbol colombiano.

Estudios de Mackalister Silva:

Dirección técnica profesional en la ATFA

Instructor de fútbol infantil en la ATFA

Director técnico de fútbol en la ATFA

Máster en Administración y Dirección del Fútbol Online en Johan Cruyff Institute

Master en ‘Sport Business’ (negocios deportivos) y ‘Fútbol Business’ (negocios del fútbol)

Sin duda alguna, es posible que ‘Macka’ pueda dirigir a Millonarios los próximos tres encuentros por la sanción de David González, sin embargo, la decisión recae en el club, la cual se conocerá en las próximas horas, por su parte, los aficionados han planteado el escenario y se ilusionan con ver al ídolo hacerse cargo de la plantilla.