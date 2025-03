David González no podrá dirigir los clásicos frente a Santa Fe por severa sanción de la Dimayor

Novedades en el fútbol colombiano. La Dimayor publicó este lunes 17 de marzo su boletín de sanciones de la Liga 2025-I y en él se encuentra el castigo a David González, entrenador de Millonarios, quien no podrá dirigir los próximos partidos de su equipo, incluidos los dos clásicos ante Independiente Santa Fe.

Y es que serán dos semanas en las que el técnico antioqueño no ejercerá “cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol”. Todo esto por las declaraciones dadas en rueda de prensa, luego de la derrota del equipo capitalino en casa del Junior de Barranquilla.

¿Qué fue lo que dijo David González?

En duelo válido por la octava jornada del fútbol colombiano, Millonarios cayó 2-1 en su visita al Junior. La gran queja del cuadro azul pasa por la pena máxima sancionada por el árbitro Nolberto Ararat al minuto 87, cuando Teófilo Gutiérrez cayó en el área, y que a la postre capitalizó Steven Rodríguez.

“Terminamos perdiendo, como haya sido por un penal, lo veo, lo repito, lo veo 3 o 4 veces y no lo veo por ninguna parte, me hace recordar mucho a un penal muy reciente que le pitaron también a un equipo en Bucaramanga, donde lo vi 4, 5, 6, 7 veces y no vi penal por ninguna parte. Resulta que en los últimos 20, 25 minutos veo faltas que para mí no eran faltas”, sentenció.

Incluso, más adelante se refirió a la charla previa al partido que tuvo con Ararat: “Al señor árbitro de esta noche me lo encontré ayer en el aeropuerto cuando llegaba a Barranquilla y en el saludo me dijo: ‘el chicharroncito que me tocó’... pero si ya un árbitro desde el día anterior viene asustado por el ‘chicharroncito’ que le toca pitar... va a ser muy difícil, no vamos a crecer nunca. El chicharroncito ahora nos lo pasa él a nosotros por pitar un penalti que no existe, por meternos en nuestra propia área punta de faltas".

¿Qué impuso la Dimayor?

“Sancionar, al señor David González Giraldo, Director Técnico del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con suspensión de dos (2) semanas para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veinte (20) SMLMV equivalentes a veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 2 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa post partido, disputado por la 8ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A.“, reza el comunicado.

Así las cosas, el Comité Disciplinario de la Dimayor indica que González atentó contra el Artículo 72 del CDU de la Federación, al ir en contra de “atentar contra la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la DIMAYOR y DIFUTBOL”.

¿Qué partidos se pierde David González en Millonarios?

En este orden de ideas, David González no estará presente de cara a los partidos ligueros ante Santa Fe (sábado 22 de marzo y miércoles 26 de marzo) ni Alianza FC en El Campín (fin de semana del 29-30 de marzo).