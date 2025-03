Cerca de 1.500 personas marcharon en la capital de Caldas a favor de la reforma laboral

Manizales

Con el cielo despejado y un sol radiante, a las 9:00 a. m. comenzaron a llegar los manifestantes al parque Faneón, en la capital caldense, donde arrancaría la marcha convocada para la jornada del 18 de marzo que culminaría en la Plaza de Bolívar. Óscar Arturo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Caldas, enfatizó que salieron a las calles a defender los derechos de los colombianos.

“A la comunidad le decimos que cuando se toma la decisión en la Comisión séptima del senado de archivar el proyecto de reforma laboral, inmediatamente, el congreso nacional por reformas sociales convocó a las marchas sociales de hoy, no fue el gobierno, pero se suma por una razón, porque lo ayudamos a elegir por esas reformas y hoy estamos en las calles porque inicia la tarea de consulta popular y no se necesitan 13 millones de votos, son 20 millones para que las reformas se aprueben”.

Entre tanto, algunos participantes expresaron la importancia de recorrer las calles el 18 de marzo, ya que necesitan unas reformas urgentes para el progreso del país y con oportunidades. “Consideramos que el pueblo tiene derecho a mejorar las condiciones de vida, no es justo que el resto del mundo progrese y nosotros no por el absurdo de unos congresistas de partidos tradicionales que no permiten hacerlo, de lo contrario, la gente se toma las calles y por eso vamos a rodear al presidente para aprobar las reformas”.

Otra opinión es que los derechos laborales están en juego, así lo indica uno de ellos: “nos manifestamos por el propósito de que están en juego los derechos fundamentales como el recargo nocturno y el pago de dominicales, por eso apoyamos que las reformas no sean hundidas por unos congresistas que fueron financiados para llegar allá, por eso el pueblo nos manifestamos contra ellos que legislan en contra de la ciudadanía”.

La marcha inició a las 10:41 de la mañana hacia una empresa de ‘call center’ a hacer un plantón, luego se dirigieron a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a desarrollar otro plantón y por último llegaron al centro de la ciudad de Manizales al mediodía manifestando el apoyo a las reformas impulsadas por el gobierno nacional. No hubo alteraciones de orden público y tampoco desórdenes durante el desarrollo de la misma, señalaron las autoridades locales.

