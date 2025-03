Ciudadanos insisten en que continúan las dificultades en la entrega de medicamentos en el Quindío

Armenia

Y es que a pesar de los anuncios sobre mejoras en cuanto a nuevas instalaciones del operador Discolmets para la entrega de medicamentos en Calarcá, no ha surtido efecto.

Lina Maria Gallego es una de las afectadas y reconoció que la situación es muy compleja puesto que las personas llegan desde las 3 de la mañana para lograr la entrega y se va todo el día por lo que considera no es justo.

“Las personas debemos llegar a las 3 de la mañana o hasta antes de las 3 de la mañana para la entrega de medicamentos y es uno todo el día esperando que le entreguen un medicamento. Hay personas embarazadas, adultos mayores, personas enfermas, eh la gente las personas que tienen diabetes. Llegan y le dicen que no, que hay que esperar, que deben de que estar pendientes, que después le entregan el medicamento. Y no, pues si ampliaron el local, yo no niego eso, pero siguen atendiendo las mismas tres personas, entonces no han ampliado el personal”, indicó.

Además, resaltó que todo el tiempo invertido en muchas ocasiones no sirve para nada puesto que no entregan los medicamentos y quedan pendientes por lo que el viacrucis para reclamar es constante.

Reconoció que ampliaron las instalaciones, pero de nada sirve ya que continúa el mismo personal lo que no da abasto para la alta demanda.

“Que ya se amplió el local, que se va a mejorar la la atención y de verdad, de verdad, la mejora no se ve. Y siguen entregando las mismas 30 40 fichas para una atención de todo un día. Entonces, no vemos la mejoría, de verdad que no vemos la mejoría, no vemos la entrega de medicamentos, a mucha gente le toca, prefieren ir a comprar medicamentos de alto costo, hacer el esfuerzo, dejar de cumplir con sus obligaciones de servicios, de alimentos, por comprar un medicamento no me parece justo. De verdad que no me parece justo con eso. Sabiendo que la gente paga su salud”, informó.

Secretaría de Salud del Quindío

Al respecto el secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez reconoció que la complejidad se centra en la falta de personal.

Explicó que tenían un plan de trabajo como era un nuevo sitio y seis personas atendiendo a los usuarios, sin embargo, dio a conocer que este tipo de servicios requiere de personal que no es muy común por lo que no se ha logrado.

“Nosotros teníamos como un plan de trabajo, un nuevo sitio, seis personas atendiendo en el counter. Desafortunadamente, pues digamos como este tipo de servicios requiere de un personal que no es muy común, que son los regentes de farmacia, más químicos, farmacéuticos. Pues no se ha logrado obtener las seis personas para poder atenderle y planteamos una capacidad para atención de 450 personas por día, en este momento pues solamente está atendiendo 80 y esperamos pues digamos y al plazo que ha pedido la misma institución al día lunes tener todo normalizado”, dijo.

Esperan que hoy lunes 3 de marzo ya este todo normalizado en cuanto al sistema que también ha tenido dificultades para brindar un servicio de calidad.

Nuevos operadores

Sobre los nuevos operadores de medicamentos ante el anuncio del retiro de Audifarma, reconoció que no tienen sitio para funcionar y están tratando de subsanar la situación para lograr estar operando la semana entrante.

Informó que, todavía no cuentan con solicitudes de concepto sanitario para la habilitación de los dispensarios por eso avanzan de la mano con Nueva EPS. Fue claro que desde dicha EPS les han sido claros que mientras dure el proceso continuará el servicio de Audifarma.

Vale anotar que Discolmets asumirá los municipios de Circasia, Filandia y La Tebaida; Evedisa será para los municipios de Montenegro y Quimbaya.