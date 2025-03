Si fracasa la consulta, fracasará también el Pacto Historio en la primera vuelta: Alexander Vega

Ibagué

El exregistrador Nacional, Alexander Vega, aseguró que el presidente, Gustavo Petro, no tiene el capital político para sacar adelante una consulta popular ante el virtual archivo de la reforma laboral en el Congreso.

“No tiene el capital político para pasar el umbral de la pregunta, el presidente sacó once millones doscientos mil votos aproximadamente, se necesitan trece millones y medio, es decir el presidente se está exponiendo no solo a que no se refrende la pregunta, porque dónde fracase la consulta, fracasará también el pacto histórico en la primera vuelta presidencial”, dijo Alexander Vega.

Vega quien es hoy en día codirector del Partido de la U, sostuvo en una visita a Ibagué, que saldría mejor para el país que el presidente llegue a un acuerdo con el poder legislativo para evitar ir una consulta en medio del déficit fiscal que afronta el país.

“Se podría ahorrar el presidente $700 mil millones, el presidente Petro quiere meter una reforma tributaria por déficit de los $12 billones, vamos a ver si hay plata y cómo van a ser las preguntas”, aseguró el exregistrador nacional.

Alexander Vega, aseguró que los tiempos para la consulta popular sí alcanzan, pero si se hace antes que finalice el 2025, porque en el 2026 se podría enredar.

“El problema es que la consulta se va a mezclar, si no se alcanza este año, va a ser a principios del otro, son meses muertos electoralmente, la gente en enero está por fuera, además de eso tenemos elecciones de consejos de juventud, consultas este año y las elecciones del 2026”

A la vez catalogó la consulta popular como una precampaña del Pacto Histórico “Con dineros del Estado y no tiene un propósito real de la consulta, si quisiera hacerlo puede concertar con el Congreso”.

¿Cómo va a jugar el Partido de la U en las presidenciales?

“Tenemos una coalición abierta con el Partido Liberal, Partido Conservador, con el Mira estamos en conversaciones para hacer una consulta de precandidatos en marzo del 26 y que de esa consulta salga la opción de centro para enfrentar los dos extremos, el Petrismo y el antipretrismo”, puntualizó.

Dato: Alexander vega junto a las directivas del Partido de la U visitaron Ibagué con el fin de hacer el lanzamiento nacional de la estratégica lideres que transforman y para presentar como nuevo director del Partido en el Tolima al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado.