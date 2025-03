La consulta popular por la reforma laboral debe surtir los trámites: Registrador Nacional

Armenia

En el marco de su visita al Quindío, el Registrador Nacional del Estado Civil Hernán Penagos se refirió a la consulta popular propuesta por el gobierno nacional debido al virtual hundimiento del proyecto de reforma laboral.

Sostuvo que se deben surtir los trámites pertinentes como es la convocatoria del gobierno y ya el congreso es quien toma la decisión de si la iniciativa avanza o no.

“Recuerden que esto tiene unos trámites previos que tienen que pasar por obviamente una convocatoria del gobierno y eh el Congreso de la República, el Senado que tiene que, digamos, tomar la decisión de avanzar con ella o no. Así que, mientras tanto, la registraduría no hace nada diferente hasta tanto no estén cumplidos los requisitos que establecen las leyes que reglamentan los mecanismos de participación ciudadana”, mencionó.

Explicó: “La registraduría siempre está preparada para cualquier escenario electoral que se plantee. Recuerden ustedes, este año tenemos cerca de 19 elecciones atípicas en todo el país. ¿Por qué? Por cuenta decisiones de los tribunales, decisiones del Consejo de Estado, de muchos alcaldes y gobernadores en el país. Podemos llegar a 30 inclusive elecciones este año”.

“Y la Registraduría vive muy preparada para cualquiera de ellas. Ya tenemos tuvimos elecciones en Putumayo, tendremos elecciones en la gobernación de Vichada, tuvimos la semana pasada elecciones en Nariño y en Santander, dentro de unos días, unas semanas tendremos elecciones en Apartadó, luego vendrá Melgar. En fin, hay elecciones permanentemente en Colombia por cuenta de lo que se conoce como elecciones atípicas”, indicó.

Puntualizó: “Así que la registraduría siempre tiene los equipos dispuestos para llevar a cabo. Hay elecciones de consultas, pero internas de los partidos el 26 de octubre. El 19 de octubre tendremos elecciones de los consejos municipales de juventud. Luego este año es un año digamos muy intenso en materia electoral”.

Fue enfático que están con atención especial para el eventual proceso.