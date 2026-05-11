Las autoridades reportan más de 20 heridos en accidentes de tránsito en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que durante los operativos de control realizados el fin de semana por el equipo de agentes de tránsito de Ibagué en el marco de la celebración del día de las madres, se impusieron 120 órdenes de comparendo conductores que infringieron las normas de tránsito.

De los comparendos impuestos, siete de ellos correspondieron a conductores que iban manejando en estado de embriaguez.

“También se reportaron casos por abandono de vehículos en vía pública, no portar la documentación al día y prestación de transporte informal”; dijo Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.

Por otra parte, en materia de accidentes de tránsito, las autoridades reportan ocho siniestros viales que dejaron como resultado a 12 personas lesionadas durante el fin de semana.

“Recordamos a los actores viales la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener un comportamiento seguro. La prevención y la responsabilidad salvan vidas”, puntualizó Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.