Ventas en Ibagué aumentaron hasta un 40 % por el Día de las Madres

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el director de Fenalco Tolima, Daniel Orjuela, reveló que más de 10 sectores económicos en Ibagué se vieron beneficiados por la dinámica comercial generada gracias al Día de las Madres.

Algunos de los sectores más beneficiados fueron la marroquinería, el calzado, los textiles, el transporte, la gastronomía y el ocio o rumba, entre otros.

“Tenemos variaciones positivas con relación a un fin de semana tradicional. Lo que hacemos es medir sus ingresos frente a un fin de semana normal, sin ninguna fecha especial. Tenemos aumentos en sectores que van desde el 8 %, y algunos que llegan hasta el 40 %”, señaló Orjuela.

Con relación al sector gastronómico, el director de Fenalco indicó que fue uno de los más beneficiados, generando más de 5 mil empleos entre directos e indirectos.

“Este sector se viene profesionalizando cada vez más. Tenemos una oferta gastronómica bastante amplia. Las cartas o menús que tenemos para estas fechas son un poco más reducidos, porque lo que quieren es ser más eficientes y brindar una mejor experiencia de servicio al cliente. Este sector hace parte de una cadena mucho mayor, que es el turismo”, explicó.

Sin embargo, el representante gremial admitió que deben descentralizarse las actividades para impulsar todavía más las ventas en fechas como el Día de las Madres.

“Veíamos ayer domingo cómo los centros comerciales ubicados en la calle 60 tenían un dinamismo bastante interesante, junto con un flujo de personas bastante alto. Pero había zonas como la céntrica, que después de las 5 o 6 de la tarde estaba bastante sola, y también teníamos otros centros comerciales”, contó.

Fenalco prepara un informe más detallado para conocer con mayor precisión los impactos positivos generados por el Día de las Madres en Ibagué.