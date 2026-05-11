ICBF pide medidas urgentes para proteger a niños tras asonada en Ataco, Tolima

Tolima

A través de un comunicado a la opinión pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció tras conocerse que habrían usado a niños como escudos humanos durante una asonada contra el Ejército Nacional en Ataco, Tolima.

La institución informó que mantiene presencia en el territorio a través de equipos de protección especial que adelantan acciones de acompañamiento y articulación institucional con las autoridades locales, tras la asonada del pasado 6 de mayo, registrada durante un operativo contra la minería ilegal.

“Pese a estas dificultades de seguridad, el Bienestar Familiar continúa realizando seguimiento permanente a la situación y articulando acciones con las autoridades competentes para garantizar la protección integral de la niñez”, reza el comunicado.

Tras la asonada, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, indicó que las disidencias de las Farc habrían usado como escudos humanos a campesinos y niños para impedir el operativo del Ejército.

“Desde el Bienestar Familiar reiteramos nuestro compromiso de fortalecer las rutas de prevención frente al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; mantener la articulación institucional, el acompañamiento psicosocial y promover entornos seguros y permanencia escolar”, señaló el ICBF.

Por último, la entidad hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para adoptar medidas de protección territorial y humanitaria que permitan salvaguardar la integridad de los niños y adolescentes que residen en la zona.

Por su parte, el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, reveló que son muchos los niños que habitan en “cambuches” o viviendas improvisadas en los campamentos de mineros ilegales.

“Esas familias que vienen de otras regiones tienen a sus hijos en esos cambuches. Hay niños de 3 a 15 años allí en el territorio”, acotó.