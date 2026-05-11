Banda de microtráfico que operaba en el norte del Tolima era dirigida desde Santander

Tolima

En las últimas horas fueron capturados seis hombres señalados de pertenecer a la banda delincuencial denominada ‘Los Cacerolos’, la cual se dedicaba al expendio de estupefacientes en el norte del Tolima, aunque era dirigida por su cabecilla desde San Gil, Santander.

Tras más de mil horas de análisis y seguimiento mediante cámaras de seguridad, se llevaron a cabo de manera simultánea 13 diligencias de registro y allanamiento en el barrio Resurgir, del municipio de Lérida; el sector conocido como Invasión Esperanza 2, en Armero Guayabal; los barrios Santofimio y Armero, en Venadillo; el barrio San Fernando, en Ortega; y el barrio La Nueva Baeza, en San Gil, Santander.

El operativo fue liderado por personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) e Inteligencia Policial, en coordinación con el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Entre los capturados se encuentra alias ‘Jorgito’, presunto cabecilla de la estructura, detenido en el municipio de San Gil, quien es señalado de liderar actividades relacionadas con el expendio de estupefacientes en los municipios de Armero, Lérida y Venadillo, bajo las modalidades de expendio fijo y móvil”, manifestó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

En Lérida fueron capturados alias ‘Chucho’ y ‘Orejas’, quienes presuntamente serían los encargados del expendio y control del tráfico local de sustancias estupefacientes. En Venadillo fueron capturados alias ‘Paladines’ y ‘Tronera’, señalados de cumplir funciones similares dentro de la organización.

De igual manera, en el municipio de Ortega fue capturado alias ‘Zarco’, quien presuntamente se dedicaba al expendio de sustancias estupefacientes.

“Durante las diligencias de allanamiento también se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver, 16 cartuchos calibre 38 milímetros, 1.500 dosis de marihuana y 70 dosis de cocaína”, acotó el coronel Vargas.

Los hoy capturados eran requeridos por el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.