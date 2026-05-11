Gaula de la Policía incautó gran cantidad de celulares en la cárcel de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que el Gaula de la Policía realizó un operativo en la cárcel de Ibagué en el que se incautaron celulares, modem, Sim Card y otros elementos que eran utilizados por internos para la extorsión en el Tolima.

Según el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, los operativos se desarrollaron en los patios 5 y 32 en los que se tenía la información que operaba una red dedicada a la extorsión carcelaria.

“Información de inteligencia indicaba que desde estos patios se desarrollaban actividades de extorsión por parte de personas privadas de la libertad desde este centro carcelario”, dijo coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

En el operativo se incautaron 33 celulares, 35 tarjetas SIM Cards, un modem de internet, 29 armas cortopunzantes artesanales y 31 accesorios para teléfonos móviles.

“Los elementos hallados eran utilizados presuntamente para ejercer el delito de la extorsión carcelaria, nos damos cuenta de que hacemos estos allanamientos a estos patios, pero luego de unos meses nuevamente tienen al interior este tipo de elementos electrónicos”, destacó.

Los elementos incautados quedaron en poder de la autoridad competente para continuar con los procesos de investigación al interior de la cárcel lo que llevará a nuevas judicializaciones contra estos internos.

Dato: esta es la segunda operación que realiza el GAULA de la Policía en el 2026 en contra la extorsión carcelaria en el COIBA de Picaleña de Ibagué.