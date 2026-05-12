Desmantelan laboratorio ilegal en el que fabricaban drogas sintéticas en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de la operación que realizó la Policía Metropolitana de Ibagué en la que se logró desmantelar un laboratorio ilegal que operaba en el barrio Piedra Pintada en el que se fabricaban drogas sintéticas, por otra parte, se ubicó de un punto de distribución de sustancias psicoactivas en el barrio La Esperanza en el que se capturó a una persona conocida con el alias de ´El Domiciliario´.

“La acción operativa se originó inicialmente cuando uniformados adscritos a las zonas de atención policial atendieron un motivo de policía relacionado con un presunto caso de hurto registrado en un inmueble ubicado en el barrio Piedra Pintada. Durante la verificación realizada por los uniformados y tras descartar una situación anómala, ingresaron a un apartamento que presentaba su sistema de seguridad violentado, observando a simple vista una gran cantidad de sustancias estupefacientes y elementos utilizados para su procesamiento”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

En este apartamento las autoridades realizaron la incautación de aproximadamente 122 gramos de marihuana, 7.600 gramos de bazuco, 58 gramos de cocaína, 1.044 pastillas de anfetamina, 2.786 unidades de clonazepam y metadona, además de 114 ampolletas de fentanilo y morfina, 377 frascos de ketamina, 3.500 cartones LCD, además de múltiples elementos utilizados para el procesamiento y dosificación de sustancias ilícitas.

“De acuerdo con la información recopilada durante las investigaciones, este inmueble era presuntamente utilizado como centro de fabricación y dosificación de sustancias alucinógenas y droga sintética por parte de esta estructura criminal, la cual posteriormente distribuía los estupefacientes mediante entregas a domicilio en distintos puntos de la ciudad”, dijo el coronel, Edgar López.

En medio del registro en este primer apartamento se encontró un recibió de servicios públicos que no correspondía a esta dirección, por lo que investigadores solicitaron ante un juez autorización para adelantar un allanamiento que se llevó a cabo en el barrio La Esperanza en el que fue capturado Jhon Jaider Valencia Rojas, de 25 años, conocido con el alias de ´El Domiciliario´, quien presuntamente sería uno de los principales encargados de transportar y distribuir los estupefacientes en motocicleta a diferentes sectores de Ibagué.

En este segundo procedimiento, las autoridades lograron el hallazgo de 12.064 gramos de marihuana, 1.574 gramos de bazuco, 6 gramos de cocaína, 193 gramos de anfetamina, 1.890 pastillas de Rivotril y Cedatril, 20 frascos de sustancias líquidas y 825 unidades de cartones LCD, elementos que, al parecer, eran almacenados en este inmueble para posteriormente ser distribuidos por integrantes de la organización criminal.

Durante los últimos tres años este grupo delincuencial habría generado rentas ilícitas cercanas a los $135 millones mensuales, producto de la comercialización de estupefacientes y droga sintética en la ciudad.

Es de resaltar que alias ´El Domiciliario´, luego de ser dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentado ante un juez de control de garantías, aceptó los cargos imputados por las autoridades judiciales y fue cobijado con medida de aseguramiento en detención domiciliaria.