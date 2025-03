Así se vio la Luna Roja en Colombia: Mejores imágenes del eclipse lunar 2025 ‘Luna de Sangre’

El eclipse lunar total, que ocurrió la noche del 13 y 14 de marzo, le dio la vuelta al mundo. La posibilidad de verlo desde distintos continentes como América, Europa y África permitió obtener imágenes con diferentes perspectivas de este fenómeno.

Lo llamativo de un eclipse es ver cómo poco a poco la sombra de la tierra se proyecta sobre la superficie de la luna, en un primer momento oscureciéndola, pero en otros casos logrando conseguir un color rojizo.

En general, todos los eclipses se pueden ver desde la mitad de la tierra, pero esto indica que todos los continentes tengan la oportunidad de disfrutar siempre de una vista completa.

En Colombia, el eclipse comenzó alrededor de las 11:00 p.m., pero fue entre la 1:26 a. m. a 2:30 a. m. donde más se visualizó la luna con un tono rojizo especial. Se podía ver sin ninguna herramienta o dispositivo especial; sin embargo, en ciudades como Bogotá, lugares como el planetario, habilitaron sus telescopios para vivir y fotografiar más de cerca la experiencia.

A pesar de que no es ni el primer eclipse, ni el último, este tenía la particularidad de ser total, razón por la que se tornó de este color y se conoce como luna de sangre. Debido a las condiciones climáticas de Colombia, su observación se nubló en algunas ciudades y no permitió apreciar su color particular.

Mejores imágenes del eclipse lunar 2025 ‘Luna de Sangre’

En redes sociales, fotógrafos, científicos, astrónomos y fanáticos salieron en los diferentes horarios de su país a contemplar esta luna roja. Desde países como Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos se tomaron las siguientes fotografías:

The Total Lunar Eclipse minutes ago pic.twitter.com/eKUjwo1U3A — Rami Ammoun (@rami_astro) March 14, 2025

Logramos la misión de observar el Eclipse Total de Luna desde el norte del país, y ser parte de la transmisión de la Red de Astronomía de Colombia. @astronomiaoan @redastronomiacolombia#eclipsadosconlarac pic.twitter.com/O4ye58B2Oq — Jonhatan BS (@JonhBS) March 14, 2025

Además de quienes tomaron sus fotografías, fueron medios de comunicación de todo el mundo los que realizaron en vivos del minuto a minuto para quienes no salieron de sus casas o se perdieron de la oportunidad de verlo.

Tipos de eclipses

Lunar total: el astro pasa por la parte más interna de la sombra de la tierra, conocido como umbra. En el caso de la luz solar pasa a través de la tierra y llega muy levemente a proyectarse en la luna.

Lunar parcial: es una alineación imperfecta donde la sombra solo pasa, por una parte, de la luna sin cubrirla.

Penumbral: para marzo de 2024 se produjo uno de estos, pero al ser tan tenue el paso de la luna por la sombra de la tierra, no se logra visualizar a simple vista fácilmente.

El 7 de septiembre de este año se presentará nuevamente un eclipse lunar total, pero no se verá en Colombia. De hecho, no es posible visualizarlo en el continente de América, este pasará en Europa, África, Asia y Australia.