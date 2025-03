Turistas mexicanos denuncian presunta estafa por servicios médicos en Cartagena

Carlos Beltrán y su esposa Araceli Álvarez llegaron el pasado 15 de febrero a Cartagena con el propósito de pasar unas merecidas vacaciones en los bellos paisajes y coloridas calles de la capital bolivarense. Sin embargo, ese viaje terminó convertido en un drama para esta pareja de ciudadanos mexicanos.

El 20 de febrero, día en que justamente se regresaban a su país, Carlos empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza y vómito en horas de la madrugada, quedando minutos después semi inconsciente y sin coordinación motriz. El malestar era tan fuerte que su esposa pidió ayuda al hotel en donde se encontraban para trasladarlo a un centro asistencial.

El extranjero de 52 años fue remitido al Nuevo Hospital de Bocagrande, donde luego de una serie de exámenes le diagnosticaron meningitis bacteriana, neuroinfección, alteración del estado, embolia séptica, accidente cerebrovascular, endocarditis, neumonía adquirida en la comunidad y hemorragia digestiva.

Araceli Álvarez contó que para poder cubrir los procedimientos médicos necesarios, el Nuevo Hospital Bocagrande les pidió pagar 20 millones de pesos, suma que fue cancelada durante los primeros días de hospitalización.

Sin embargo, la mujer denunció que presuntamente una trabajadora del centro asistencial los habría estafado, solicitándoles $3.500.000 con el argumento de poder ayudarlos con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) para que no siguieran pagando más por los procedimientos médicos que necesitara el señor Carlos Beltrán.

“Una chica del hospital se acercó porque me vio triste, afligida, sola y desamparada. Pensando en que ella me iba a ayudar me pidió la cantidad de 3 millones 500 mil pesos para mover una ayuda del Dadis, incluso me dijo que era la ayuda del Gobierno y como yo estaba vulnerable en ese momento le creí. Le di el dinero en efectivo y después me dijo que no tenía que pagar un peso más”, denunció.

Araceli Álvarez expresó que los cobros del hospital por todos los procedimientos médicos continuaron y que esa misma trabajadora les volvió a pedir 4 millones de pesos para gestionar un neurólogo.

Carlos Beltrán fue sometido a una traqueotomía y continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro asistencial, a la espera de una cirugía de corazón. Según sus seres queridos, la cuenta con el Nuevo Hospital Bocagrande supera los 123 millones de pesos, cifra que, según ellos, dicen no tener.

“En la carta que le enviamos al alcalde pedimos que nos apoye con los gastos que nos ayude a cambiar a mi hermano a un hospital donde nosotros podamos gestionar el pago y pues que nos aseguren que realmente va a estar bien atendido”, aseguró Virginia Beltrán, hermana del paciente.

Estamos haciendo las investigaciones: Nuevo Hospital Bocagrande

Elga Ehrhardt Gutierrez, gerente del Nuevo Hospital Bocagrande, confirmó en Caracol Radio que se inició una investigación para esclarecer lo sucedido con una trabajadora del centro asistencial, quien, según los turistas mexicanos, presuntamente habría cobrado dinero para ayudarlos con el Dadis y tramitar un neurólogo.

“En nuestro hospital la integridad y la transparencia son valores fundamentales y que nosotros siempre nos hemos comprometido por mantener un entorno de trabajo ético y responsable. Esta es una denuncia que efectivamente la hizo un familiar del paciente y son hechos que están investigándose en este momento. Rechazamos cualquier conducta fraudulenta que se pueda presentar en el hospital y les aseguro a toda la audiencia que actuaremos con la drasticidad que requiere una situación como esta”, expresó.

Elga Ehrhardt ratificó que el centro asistencial actuará drásticamente luego del debido proceso que toma este tipo de investigación.

“Nosotros estamos haciendo las investigaciones porque todos conocen que tenemos que respetar el debido proceso, pero una vez se logre identificar lo que sucedió, pues actuaremos de forma inmediata. Es muy triste que se presenten este tipo de situaciones, sobre todo con un turista, con una persona que viene a visitar nuestra ciudad”, puntualizó.