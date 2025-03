Señalan al presidente del Congreso de actuar “como un dictador” tras restringir el ingreso al Senado

Congreso

Luego de que la mesa directiva del Senado, en cabeza del presidente Efraín Cepeda, emitiera una resolución con la que se restringe el ingreso masivo a las instalaciones del legislativo, reduciendo a dos el número máximo de personas invitadas por cada senador, el congresista León Fredy Muñoz mostró su rechazo a esta decisión.

“Es muy delicado lo que está pasando en el Congreso de la República. Nos notifican una resolución que solo permite la entrada de dos invitados por congresista. Y esta decisión la toma el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, comportándose como un dictador. Y toma esta decisión porque entraron estudiantes del SENA a exigir la Reforma Laboral”, afirmó el senador del Partido Verde.

El también exembajador defendió a estos manifestantes, que estaban siendo señalados de ‘intimidar’ a los congresistas que están promoviendo el hundimiento de esta reforma. “No hicieron nada distinto a gritar, a sacar sus banderas, sus pancartas. No hubo ninguna agresión, no hubo maltrato alguno, pero él tomó una decisión de impedir la entrada. El Congreso está prácticamente está cerrado por la decisión que tomó este señor”, añadió.

Muñoz le preguntó al conservador Cepeda si “esa misma decisión es para los empresarios, para los lobbyistas que llegan por miles allí a hacer lobby para que no pasen las reformas.¿Por qué no le prohíbe la entrada a ellos también?. Aquí, señor Efraín Cepeda, usted se está comportando como un dictador. Usted no puede cerrar el Congreso al pueblo. El Congreso es para el pueblo”.