Grave crisis en la atención de Salud Total en Paipa

Paipa

Los usuarios de la EPS Salud Total en Paipa denuncian serias fallas en la atención, luego de que este viernes, pese a ser un día programado para la prestación de servicios, no se presentara ningún funcionario en la oficina local.

Desde las 5:30 a.m., decenas de afiliados hicieron fila para solicitar citas y exámenes médicos, pero a las 8:00 a.m. se les informó que no habría atención, a pesar de que se les había indicado previamente que el servicio se brindaba los miércoles y viernes.

La falta de atención ha generado indignación entre los usuarios, especialmente entre adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes que requieren atención prioritaria. Además, denuncian que la situación es recurrente: el personal de la EPS atiende solo dos días a la semana, entrega únicamente 60 turnos y, con frecuencia, enfrenta problemas de conectividad, falta de insumos y fallas en el sistema, lo que retrasa aún más los trámites.

“El funcionario llega a las 7:00 de la mañana, entrega las fichas y, si alcanzas, bien, si no, te devuelven a tu casa. Hay gente que viaja hasta tres horas para ser atendida y, cuando llegan, les dicen que ya no hay cupo”, denuncia un usuario.

A esta crisis se suma la incertidumbre tras la liquidación de la EPS Compensar, que dejó a más de 62,000 afiliados en Boyacá, muchos de los cuales fueron trasladados a Salud Total. Los usuarios aseguran que la EPS no cuenta con la infraestructura necesaria para atender la alta demanda y que los problemas de servicio no se limitan a Paipa, sino que se replican en Duitama y otras ciudades del departamento.

Ante la grave situación, los afectados han anunciado que presentarán quejas ante la Superintendencia de Salud y han solicitado la intervención de la Secretaría de Salud de Boyacá. “Estamos tratando con la vida y la salud de las personas, no podemos seguir esperando sin respuestas”, manifestaron los denunciantes.

Respuesta de Salud Total

Ante la situación, la EPS Salud Total envió un mensaje a los usuarios en el que indicó que la atención en Paipa está programada únicamente para los miércoles. La entidad justificó la confusión señalando que, aunque un funcionario local había manifestado que se atendería también los viernes, esto no fue aprobado por la sede central en Bogotá.

Además, según el comunicado, la ausencia del funcionario este viernes se debió a una contingencia personal, lo que dejó sin servicio a quienes llegaron desde la madrugada. La EPS reconoció que algunos usuarios han enfrentado dificultades debido a fallas en el sistema, falta de insumos y limitaciones en la infraestructura, pero insistió en que la atención solo está programada los miércoles.

Los usuarios, por su parte, consideran que esta respuesta es inaceptable y exigen que se garantice un servicio oportuno y continuo. Han manifestado su intención de elevar quejas ante la Superintendencia de Salud y otras entidades de control, argumentando que la situación vulnera su derecho a la salud.

El problema no es exclusivo de Paipa. En Duitama y otras ciudades de Boyacá, usuarios han denunciado condiciones similares tras ser trasladados de la EPS Compensar a Salud Total, luego de la liquidación de la primera. La Secretaría de Salud del departamento aún no se ha pronunciado sobre estas denuncias, mientras los afectados continúan esperando soluciones concretas.