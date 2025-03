Antes de quemar maquinaria de minería, autoridad puede verificar si está en proceso de formalización

Medellín

El presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo Becerra estivo en Medellín participando del evento Minexpo Colombia 2025 realizado en Plaza Mayor, desde allí se refirió a las reiteradas quejas de los mineros informales del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia sobre la quema de la maquinaria amarilla por parte de la fuerza pública, pese a estar en proceso de formalización y caracterizados por las diferentes agremiaciones.

El funcionario manifestó que, si bien la entidad no tiene la facultad para suspender operativos, sí entregó una recomendación, tanto para los mineros vinculados a los procesos y a la fuerza pública.

“Cuando la policía o el Ministerio de Ambiente o la corporación o el Ejército llegan donde un minero y le preguntan usted qué hace, esa persona que llega a hacer el operativo puede ingresar a un link que nosotros tenemos y ahí verificar si ese minero está en formalización”, manifestó el señor Pardo.

Paro minero

El funcionario también se refirió al paro minero que fue anunciado por la Mesa Minera Segovia- Remedios que se desarrollará después del 20 de marzo, pero que se iba a realizar el 10, pero que fue aplazado por la muerte del líder social Jaime Gallego. Dijo que ellos si están adelantando las acciones para la formalización de los mineros y manifestó que están dispuestos al diálogo y recalcó que no hay necesidad de un paro, ya que están dispuestos a llegar al territorio a conversar y para ello ya tuvo acercamientos con diferentes entidades como los ministerios del interior, defensa, minas, Defensoría del pueblo y Procuraduría.

“Estamos siempre dispuestos a formalizar todos los mineros que se puedan, porque es que eso es lo otro. Los mineros tienen que entender que de pronto funcionan u operan en sitios donde no pueden hacer minería. Por ejemplo, cuando están encima de otros títulos. La ley 685 es clara, que no pueden hacer minería allí. Y yo no puedo cambiar la ley. Pero si hay mecanismos en los cuales su titular minero va a llegar a un entendimiento con los mineros que están ahí para hacer contratos de operación”, agregó.

Recalcó que, siguen comprometidos con esa labor y recordó que en el 2024 formalizaron a 10.400 mineros y que la meta para el 2025 es de 15 mil y por ello capacitaron a los funcionarios para que asistan en esta tarea a los informales.