Medellín: un carro sin frenos chocó siete vehículos, una persona murió y otra quedó herida

En la tarde de este jueves se reportó un grave accidente de tránsito en el centro-oriente de Medellín, donde una persona murió y otra quedó herida. El conductor que maneja el automotor que generó la emergencia se dio a la fuga y es buscado por las autoridades.

Según el reporte del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, un vehículo que transitaba por la Carrera 47 con Calle 60, barrio Manrique cCntral habría tenido fallas mecánicas, al parecer, en los frenos y chocó siete vehículos, entre ellos, una moto en la que viajaban dos menores y terminó contra un muro. En el sitio murió un adulto y un menor de edad fue trasladado a un centro médico con heridas graves.

Los carros involucrados en el accidente son dos camiones de estacas, un taxi, dos motos y una minaban.

#Atención I Las autoridades atienden un accidente de tránsito en Manrique Central de Medellín. Un vehículo chocó con varios automotores y se reporta la muerte de un peatón. El siniestro está en atención.

📽️Denuncias Antioquia pic.twitter.com/MN6OzAdyTu — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) March 13, 2025

Otro accidente con cinco heridos por choque de un bus del Metroplus

Al mediodía de este jueves también se reportó otro accidente que dejó heridos a cuatro menores y una mujer embarazada que tuvieron que ser trasladados a centros médicos.

El reporte de este caso indica que, en el sector de Las Esmeraldas, en Aranjuez, nororiente de Medellín, un bus del Metroplus colisionó contra un particular. En el sitio, las ambulancias atendieron, primero, a dos hermanos de 5 y 7 años que viajan en la silla trasera del particular, los dos sin lesiones graves, pero llevados al centro médico. Los médicos también atendieron a una menor de 13 años que pasaba caminando por el lugar y fue arrollada por el vehículo particular. Su lesión también fue leve; sin embargo, fue remitida a un centro médico. La otra menor de edad de 17 años viaja en el Metroplus, con contusiones leves y no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, en el mismo bus de transporte masivo, viajaba una mujer con ocho meses de embarazo. Ella reportó contusión en la parte baja de la columna y con mareo y sí fue trasladada a un centro médico.