Volveremos a presentaron los proyectos de concesión de Setta y empréstito: Alcalde Armenia

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al alcalde de Armenia, James Padilla García que entre otros temas habló del fallo del Tribunal Administrativo del Quindío que invalidó el proyecto de acuerdo que pretendía concesionar los servicios de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta y es la segunda oportunidad que el TAG invalida dicho acuerdo.

Alcalde de Armenia y la decisión del Tribunal

Siempre asumimos estas decisiones con absoluto respeto con toda la humildad del caso, seguiremos luchando por el perfeccionamiento y la adecuación de estos proyectos que estoy absolutamente seguro que son para un beneficio de nuestra ciudad, el tema de la modernización de los servicios de la Secretaría de Tránsito, Armenia es una de las ciudades más importantes de Colombia, una ciudad de primera categoría, una ciudad donde desde hace mucho tiempo estamos buscando una vocación turística y que lo hemos alcanzado progresivamente y que a la gente de Colombia y del mundo le gusta venir a nuestra ciudad, pero no podemos aceptar que el mayor el parqueadero más grande de Colombia sea el centro de Armenia.

Y agregó “si nosotros no comenzamos a evitar esas conductas esa incultura ciudadana, es lo que nosotros queremos para el mejoramiento para la calidad de vida de la gente de Armenia y de las que nos vengan a visitar, poner en orden nuestra ciudad seguiremos luchando vamos a sentarnos el día de hoy en horas de la tarde con nuestro equipo jurídico administrativo financiero para seguir perfeccionando porque es una meta es un objetivo dentro del Plan de Desarrollo de James Padilla García como alcalde.

Falta de cultura ciudadana

En mi época de campaña donde me decían James por favor, la movilidad en Armenia, la disciplina con las motos, la disciplina con los carros, no nos podemos parquear en cualquier momento y ustedes son testigos de que muchas situaciones en Armenia han mejorado la percepción en cuanto a seguridad en cuanto a empleo en cuanto a muchas cosas han mejorado pero el problema estructural que cada día no mejora es la falta de cultura ciudadana si nosotros comenzamos a mejorar esto téngalo por seguro que Armenia en un tiempo no muy lejano en un periodo muy corto de tiempo va a ser una de las ciudades más lindas más atractivas y más organizadas de Colombia entonces sobre esta decisión que toma el tribunal, acatamos con toda la humildad con todo el respeto, pero seguiremos luchando y seguiremos trabajando para el perfeccionamiento de estos proyectos, que estoy absolutamente convencido que son positivos para el desarrollo de Armenia

¿Volverán a presentar este proyecto al concejo?

El alcalde fue claro y contundente “absolutamente hasta que tengamos la posibilidad y le digo y que quede esto claro de una vez para la gente que me lo piensa preguntar está establecido dentro de los proyectos y dentro del plan de desarrollo que tiene James Padilla con una Armenia competitiva con una Armenia moderna con una Armenia con mejor movilidad seguiremos trabajando con nuestro equipo jurídico con nuestro equipo administrativo y financiero para poder perfeccionar estos proyectos.

El empréstito

El mandatario de la capital del Quindío señaló “en estos temas políticos y administrativos uno tiene que entender como me lo dice mi padre desde siempre que tenemos oposición y que tenemos personas que no están de acuerdo con las decisiones que uno tome, pero que es absolutamente necesario imprescindible inexorable que si nosotros queremos generar o hacer o construir obras de gran impacto, pues hombre no tenemos la posibilidad en estas ciudades medianas con el presupuesto y con los recursos de hacerlos ya con recursos propios, tenemos que acudir a una serie de estrategias como son los empréstitos, que ojo quiero decirle que Armenia en este momento gracias a un trabajo muy juicioso que se ha hecho en los últimos años por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal Armenia hoy es una ciudad fiscal y económicamente sana, que tenemos todas las garantías que no estamos despilfarrando nuestra ciudad, que hemos sido muy cautelosos y muy respetuosos con el manejo de las finanzas y es esto nos da la posibilidad de presentar este empréstito para hacer obras que nos den competitividad y desarrollo a una de las ciudades más importantes de Colombia

¿Hay mucha desinformación?

La gente cree que este proyecto los va a perjudicar porque ya va a haber cámaras que van a vigilar las conductas de las personas que vamos a transitar en Armenia, miren aquí los que más problemas han puesto son las personas que saben que van a incumplir la norma, son los que están temerosos de la conducta, porque son aquellos que no tienen respeto y cultura por las normas y son costumbres que nosotros adquirimos en nuestras ciudades como es, no portar la revisión técnico mecánica, no tener al día el seguro obligatorio no tener la el pase al día etcétera, etcétera los que mire se convirtió en una costumbre que cuando hagamos el pare en un semáforo siempre hay algún individuo en un carro en una moto que no respeta el semáforo en rojo. Venga por Dios estamos hablando de Armenia Quindío una de las ciudades capitales más importantes en este momento de Colombia entonces nosotros no podemos seguir creciendo con costumbres que van en contra de un desarrollo de y de una competitividad.

