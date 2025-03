Larry Vásquez: “No puedo esconder el amor y cariño que siento por Millonarios, allí cumplí mi sueño”

Larry Vásquez, campeón con Millonarios ante Nacional y con pasado en varios equipos del fútbol colombiano, ahora se encuentra en Brasil, donde defiende la camiseta del Amazonas FC, conjunto de la segunda división. Llegó, luego de haber estado en Atlético Bucaramanga, donde fue dirigido por Gustavo Florentín.

En diálogo con El VBAR Caracol, Larry Vásquez dio los motivos por los cuales eligió seguir su carrera en territorio brasileño. Además, no escondió su amor por el cuadro albiazul y se refirió a todo lo que vivió con el equipo. Finalmente, dejó abierta la puerta para en un futuro regresar, bien sea como jugador o desde otro rol.

Declaraciones de Larry Vásquez

¿Por qué ir a Brasil?: “Es una pregunta que me la hice cuando me llegó la oportunidad. De camino al entreno, me preguntaba: ‘Qué hago en Brasil, en Manaos’. Luego llegué a la conclusión de que como futbolistas tenemos una carrera muy corta, nos limitamos a lo que conocemos, a lo que nuestra vista puede ver. Entonces, lo vi como una posibilidad de aprender, de conocer otra cultura futbolística, otros escenarios, otra forma de ver el futbol, no solo como jugador, sino viendo el fin de mi carrera y lo que quiero. Es decir, con lo que estoy estudiando, siendo DT o vinculado al fútbol. Tenía contrato con Bucaramanga hasta mitad de año y en este nuevo equipo me proponían hasta diciembre, así que lo vi como una oportunidad. La parte económica es importante y relevante, entonces lo vi como algo nuevo para experimentar y aventurar con responsabilidad. Es un reto grande al ser un equipo de Serie B mantenerse y como reto ascender”.

Salida del Bucaramanga: “El hecho de salir del Bucaramanga no quiere decir que estaba mal o algo así, solo tome una decisión. Ese es el costo y el beneficio que se puede tener al tomar la decisión. Siento que si bien tendríamos Libertadores, ya estoy en otra etapa de mi carrera en la que debo priorizar otros aspectos de mi vida. Pesaron más otras cosas”.

Relación con Gustavo Florentín: “Del profe Florentín solo tengo cosas buenas para decir, es un apasionado del fútbol, es estudioso. Si bien no le han salido las cosas como debería, por lo aleatorio que es el fútbol, irán saliendo o eso espero. No tuvo que ver el tema de la situación del equipo, creo que hay buenos jugadores y queda que puedan engranar de la mejor manera. Entenderse mejor y sacar los resultados”.

FPC: “No tuve nada en Colombia porque el torneo ya había iniciado. Cuando me llegó la opción, me tocó tomar la decisión en 3-4 días. Era la quinta o sexta fecha del torneo, entonces no había opciones”.

Salida de Millonarios: “Me costó mucho asimilar la decisión de salir de Millonarios. Aunque había renovado, salí a mediados del 2024, cuando seis meses antes había renovado por dos años. Dentro del proyecto y lo que tenían en mente, yo no estaba en los planes y es entendible, la dinámica del fútbol es así. Acepté esa decisión con mucho profesionalismo, carácter, entendiendo lo que ellos pensaban era lo mejor para el equipo y yo tomé la decisión del ir al Bucaramanga. Tuve otras opciones, pero el profesor Dudamel influyó en que yo llegara. Volver, la verdad siempre para mí será un honor, no puedo esconder el amor y cariño que siento por Millonarios, cumplí mi sueño, lo hice realidad, soy muy feliz por hacerlo con el penal. Los hinchas cada que pueden me lo recuerdan. Si en algún momento se da volver como jugador o más allá, siempre estaré encantado de volver a Bogotá y Millonarios”.

Ser director técnico: “He estado preparándome. Desde hace un tiempo, he ido por ese camino porque me atrae, siento esa pasión por enseñar, estar vinculado al futbol que amo. Hace poco me gradué de licencia pro, gracias a Acolfutpo y la Universidad San Buenaventura. Lo hice con otros compañeros del fútbol. Este 27 de marzo tenemos un examen final que nos avala como directores técnicos o entrenadores. Estamos en ese camino y espero estar a la altura, prepararme. No sirve solo haber jugado, sino tener las herramientas para enseñar… Todavía me quedan unos años de fútbol, me cuido mucho y estoy preparado físicamente. Me quedan unos 3-4 años, quiero seguir”.