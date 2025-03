David González: “El fútbol es de triunfos y de títulos, porque es lo que quiere la hinchada”

Millonarios lleva jugados en este 2025 9 partidos, ocho por Liga Colombiana y uno por primera fase de la Copa Sudamericana, en esa cantidad de encuentros suma cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, una de esas caídas significó la eliminación del equipo del certamen internacional. En el torneo local se ubica sexto en la tabla con 13 unidades, aunque se encuentra bien posicionado su juego y los resultados no lo respaldan.

El antioqueño de 42 años habló en exclusiva con Diario AS Colombia y se expresó acerca de diferentes temas. Comenzó hablando sobre su llegada a Bogotá, sobre el plantel que encontró y aquellas piezas que pueden ayudarle a desarrollar su idea de juego. La obligación que se tiene en Millonarios fue algo que estuvo presente durante toda la entrevista. Finalmente, también hubo espacio para recordar su pasado como técnico del DIM y Tolima, donde estuvo cerca de ser campeón.

Sobre su llegada a Bogotá

“Contento de estar aquí en este reto, en este equipo y en esta ciudad, con ganas de hacer muchas cosas. Me ha gustado mucho Bogotá, no había tenido la oportunidad de vivirla, siempre había sido de un día para otro o en concentraciones y me ha sorprendido, me ha parecido una ciudad muy linda con muchas opciones, la familia está contenta”.

¿Pudo haber llegado a jugar en Millonarios?

“Recuerdo mucho una época en la que yo estaba en Inglaterra y en la época en la que Nelson Ramos era el arquero y tuvo una lesión dura, recuerdo que se intentaron tocar puertas, pero al final no se pudo. No fue un acercamiento formal, cuando uno tiene ganas de un cambio y ve que hay una posibilidad, pero no se dio. Ahora estar como técnico es mucho mejor”.

¿A qué debería jugar a Millonarios?

“La idea tiene que ser flexible, la idea siegue siendo la misma, pero hay formas en las que uno siempre trata de encontrar el objetivo final, que es ganar partidos, pero hay muchas formas para lograrlo. La idea es tratar de tener el control del juego, tener el balón más tiempo que el rival, pero hay momentos dependiendo del equipo que se enfrente y de los jugadores que inicien en nuestro equipo, habrá momentos. La idea no cambia, pero se cambia la forma, buscaremos la forma en donde hacernos fuertes”.

¿Hay que rescatar cosas de los procesos, aun así no se gane?

“Cuando no se gana las cosas se rescatan en la interna, es de nosotros darnos cuenta de que se va por un proceso de construcción y que se está haciendo algo bueno. Que todos entendamos que se está haciendo algo bueno. Al hincha yo no le puedo decir que tengan paciencia, que estamos construyendo algo muy bueno porque el hincha quiere ver a su equipo campeón. La obligación nuestra es sacar el equipo campeón, sin abandonar lo otro, pero tenemos que construir una identidad, que el equipo tenga una idea clara y que trate de hacer lo mismo. El fútbol es de triunfos y de títulos porque es lo que quiere la hinchada”.

¿Qué le dejaron las dos finales ya jugadas como técnico?

“Uno escucha que las finales hay que ganarlas como sea, espero llegar a la tercera y tener esa encrucijada de como la vamos a jugar. Si una forma de jugar me llevó hasta allá, esa forma me acercará a ganarla. Así no la hemos ganado, tendremos que ver como lo intentamos de otra manera. Cada partido es distinto, una final loes aún más. Ahora solo nos queda ganar la próxima final que tengamos”.

¿Millonarios tiene la mejor delantera del país?

“El tema de Leo, de Falcao y de Giordana, tenemos un chico que viene detrás de ellos tres, que es Luis Marimón y lo muestra en los entrenamientos. Tenemos demasiada calidad, sabemos que cuando los dejemos en ventaja frente al portero, seguramente van a resolver y nos van a hacer ganar partidos. Algunas veces se puede facilitar la doble punta, pero los tres tienen la capacidad de complementarse, es cuestión de que a medida que pasen los partidos se den esas interacciones”.

¿Está completamente satisfecho con la nómina que tiene en Millonarios?

“Es una respuesta difícil. Siempre queremos más, pero la verdad estoy muy a gusto con lo que tengo, con lo que sé que el quipo puede llegar a dar, por convicción, por talento, por lo que veo en los entrenamientos y porque es un grupo con muchas de volver a ganar. Con muchas ganas de poder repetir lo que lograron hacer con Alberto hace un par de años, desde que todos queramos conseguirlo, ya nos encargaremos nosotros de que se pueda conseguir”.

¿Le gustaría dirigir 5 años o más a Millonarios?

“Sería espectacular, pero entendemos que este es un equipo que busca procesos largos, pero sabemos que el hincha quiere títulos y quiere ganar y figurar en el torneo internacional. Estamos ahí con toda la intención, sabiendo el reto”.

Estadísticas de Millonarios este semestre