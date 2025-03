La ampliación de la Autonorte está en manos del gobierno nacional: alcalde Galán

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre las inundaciones y las obras en la Autopista Norte. Galán destacó que la solución para mejorar los accesos a la ciudad por el norte depende de la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y subrayó la necesidad de trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para sacar adelante el proyecto. Además, hizo un llamado a dejar de lado las disputas en redes sociales y sentarse a dialogar para resolver los problemas de movilidad que afectan a los bogotanos.

El represamiento de aguas debió a la lluvia está causando congestión en el tráfico para entrar al norte de la capital del país, el alcalde Galán aseguró que la ampliación de la autopista está planeada y con estudios hechos, sin embargo, todo depende del gobierno nacional para que se aprobada.

“es un proyecto de la ANI con la concesión Accesos Norte. Estaba trabado cuando llegamos. En 2023 hubo una discusión de la licencia ambiental que fue negada el año pasado, porque no se cumplía con los requisitos. Nosotros resolvimos todas las inquietudes y en diciembre se radicó la solicitud de licencia ambiental en la ANLA”, dijo Galán.

Galán dice que la complejidad es que este corredor vial está construido sobre un humedal, y que en el proyecto se busca elevar un tramo de autopista norte y garantizar 7 conectantes en la parte elevada de la autopista y así ayudar a la reconexión hídrica. Resolviendo así el problema de inundación de la autopista norte.

“El balón está en el campo del gobierno para que desde la ANLA revise el proyecto y expida el concepto. Todo se ha corregido, hay que echar para adelante y no para atrás, incluyendo lo que pasa con la carrera Séptima. El proyecto no tiene afectación más allá de lo que se plantea, no agravar”, concluye el mandatario.

Las diferencias entre el distrito y el gobierno nacional

En las últimas horas hubo un intercambio de opiniones entre el alcalde Galán y el presidente Gustavo Petro sobre esta problemática. El mandatario de los bogotanos dijo en 6AM que el gobierno hace eso para cambiar la configuración de la ciudad en el norte.

“Es inviable replantear, debemos intervenir la autopista para solucionar los problemas hídricos. No podemos quitarla de ahí, eso no va a pasar, es absurdo”, dijo Galán, reiterando que no es momento para replantear el proyecto, pues ya hay gran parte de la población bogotana que depende de él para su transporte.

“En la administración de Petro se otorgaron cerca de 486 licencias para construcción en zonas que, en el borrador del Ministerio de Ambiente del gobierno actual, se consideran humedales. Entonces, esa discusión se les devuelve. Ellos lo hicieron cuando fueron gobierno, permitiendo construcciones en humedales”, recordó Galán.

Por esta razón, argumenta que se trata de una propuesta inviable, ya que habría que afectar casi 200.000 hogares que tendrían que ser relocalizados. “En lugar de estar trinando y peleando en redes, deberíamos sentarnos la resolución ya justarla a las necesidades del ecosistema, pero sin afectar el derecho a la propiedad que tienen cientos de miles de bogotanos”.

Hubo falta de participación ciudadana para el proyecto

El alcalde denuncia que, en ningún momento hubo una concertación con la ciudadanía por parte del gobierno nacional para construir el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Reclamó que el gobierno no se haya puesto de acuerdo con los entes territoriales para ver la viabilidad de lo que se propone.

“Petro dice que la gente participe cuando ya el proyecto de resolución está casi listo, la gente no participó y no conoce nada de eso. Así no funciona la facultad del gobierno como autoridad ambiental. Eso se debe hacer con la ciudadanía y con los entes territoriales, que garantizamos recursos y protejamos el medio ambiente”, continuó.

Se preguntó si eso fue una acción de la exministra Susana Muhammad para la campaña presidencial que se viene en 2026. Dijo que durante la administración de Galán se ha puesto especial atención a la restauración de los humedales, por lo que no entiende el valor real de la propuesta del gobierno nacional frente a estas áreas ambientales.

Noticia en desarrollo...