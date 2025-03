Gran Malecón del Mar: más espacio público de calidad para Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en medio del evento ‘Cartagena se transforma’, socializó a gremios, academia, medios de comunicación, veedurías sociedad civil y líderes comunales los megaproyectos que iniciarán obras en 2025: el Gran Malecón del Mar, el Intercambiador de La Carolina y la construcción de cinco colegios en Bayunca, Pasacaballos, Parque Heredia, Cerros de Albornoz y Ciudadela de La Paz.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Camilo Rey, secretario de Planeación, resaltó la importancia social del Gran Malecón del Mar, más allá de su impacto turístico para organizar y modernizar la oferta de playa de Cartagena, a nivel mundial.

Así financiará la Alcaldía de Cartagena la protección costera en El Cabrero

Rey expuso que en Cartagena, actualmente, hay un déficit en el espacio público efectivo y de calidad al que pueden acceder los ciudadanos y turistas. Incluyendo zonas verdes no cualificadas solo hay 6,16 mt2 por persona.

“Zonas verdes no cualificadas son territorios como los Cerros de Albornoz o las laderas de La Popa a las cuales, por temas de acceso, seguridad u oferta de servicios, una persona no puede ir a hacer prácticas al aire libre, caminar, disfrutar o escalar”, explicó el funcionario.

Sin zonas verdes no cualificadas, Cartagena cuenta con solo 2,56 mt2 por persona; y la cifra se agrava si no se incluyen playas ni zonas verdes no cualificadas: solo 1,15mt2 por persona.

Por ende, para el Distrito, el Gran Malecón del Mar se convertirá en punta de lanza para la meta en el Plan de Desarrollo de aumentar a 10 m2 el espacio público al que puede gozar cada persona en Cartagena.

Impacto social del Gran Malecón del Mar

Teremar Londoño, secretaria de Turismo, expuso que las playas son el tercer tipo de espacio público que más terreno ocupa, equivalente al 13% en Cartagena.

Solo el 24% del espacio público en la ciudad responde a categorías agenciadas por el Distrito: parques, escenarios deportivos, paseos peatonales y plazas, lo que hoy equivale a 1,7 m2 por habitante.

Por consiguiente, con los 8,7 kilómetros de frente costero de la primera fase del megaproyecto, desde Playa Azul en La Boquilla hasta el sector La Tenaza, se aumentará el espacio público cualificado en Cartagena. Serán 25.000 personas circulando diariamente por el Gran Malecón y se generará empleo para más de 600 actores de playa.

Al año, se estima que sea visitado por 169.000 niños entre los 5 y 14 años; 269.000 jóvenes entre los 15 y los 29 años; 19.000 adultos mayores y 89.000 personas en situación de discapacidad.

El proyecto contará con zonas peatonales, ciclorrutas, áreas comerciales, lúdicas, deportivas, de esparcimiento, estancia, zonas de servicios y El Mirador del Sol, la nueva zona referente de la ciudad que contará con una Rueda de la Fortuna.