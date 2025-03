Catherine Juvinao propone a Petro incluir rebaja al salario de los congresistas en Consulta Popular

Colombia

A raíz del anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar a una Consulta Popular para que la ciudadanía decida sobre las Reformas Sociales, la representante a la Cámara Catherine Juvinao propuso al mandatario y al senador Iván Cepeda que allí se incluya la propuesta de rebajar el salario de los congresistas.

Dijo, a través de su cuenta de X, que sería una propuesta que tendría gran acogida y que probablemente, sería la única que conseguiría unir a diversos sectores políticos.

“Senador @IvanCepedaCast: si van a llamar a una consulta popular, incluyan de una vez la pregunta de rebajar el salario de los congresistas. Millones la apoyaríamos y quizás sea la única que logre unir a ciudadanos de todas las tendencias.Inclúyala, presidente @petrogustavo”.

Señaló además Juvinao que esta es una propuesta que no tendría cabida en el legislativo pues aseguró que los congresistas, no estarían dispuestos a llegar a consensos alrededor de esta iniciativa propuesta por el senador Iván Cepeda para reducir sus salarios.

“Si hay una iniciativa que realmente no tiene futuro en el Congreso de la República es esa. No creo que sea así con la Reforma a la Salud y con la Reforma Laboral, si el presidente quisiera, si el presidente de verdad quisiera concertar una Reforma a la Salud y concertar una Reforma Laboral, seguro que estaría en capacidad de sacarlas pero yo sí les puedo decir que por más que queramos concertar la rebaja del salario de los congresistas no se va a dar, los congresistas no se van a rebajar su salario, esto es una iniciativa que se ha intentado por años y una y otra”.

Agregó la representante a la Cámara, frente a la convocatoria de Consulta Popular, que haría campaña por el no a la Reforma a la Salud, pero que acompañaría las mismas propuestas de la Reforma Laboral a las que votó de manera positiva en la plenaria de la Cámara de Represententes.