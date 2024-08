Familiares de joven asesinada en Circasia, Quindío exigen celeridad en el proceso

Armenia

Recordemos que la joven Yenni Karolain Nohava Forero de 20 años de edad fue encontrada sin vida y con heridas con arma cortopunzante en zona rural del municipio de Circasia el 11 de marzo del año 2022.

La madre de la víctima Yuri Forero Ríos evidenció que ha sido un viacrucis todo el proceso judicial puesto que no hay celeridad en cuanto al avance de las audiencias de juicio oral. Explicó que ha sido un desgaste ya que vive fuera del país y ha viajado para lograr estar presente en algunas de esas audiencias, sin embargo, las mismas han sido canceladas lo que no permite culminar el proceso.

Llamó la atención de los entes competentes para que brinden todas las garantías que permitan de una manera oportuna realizar las audiencias correspondientes sin mayor dificultad.

Aseguró que el dolor por la pérdida de su hija no lo superará, pero considera es fundamental cerrar el proceso con el fin de esclarecer totalmente las causas de su muerte.

“Realmente hasta ahora lo que pasa con el proceso es que lo han dilatado demasiado lo que pasa es que han cancelado varias audiencias, ya sea porque la defensa dice que tiene que otras audiencias que dan prioridad porque son personas que están en la cárcel y que eso da prioridad, entonces cancela las audiencias y también, pues bueno, ahora yo vine a Colombia porque tenía una audiencia precisamente hoy, pero también la cancelaron, no comprendo”, Sostuvo.

Añadió: “pidiéndole a la justicia de Armenia al Poder Judicial a las autoridades, que por favor ya no le den más plazo a las audiencias que cumplan con las fechas y que ya demos por culminado el proceso porque pues la verdad Vanessa es muy difícil para mí cada vez que tengo que asistir sea presencial, o sea, por medio o por medio virtual a las audiencias es como de uno al primer día cierto, porque pues el dolor de una madre yo creo que nunca pasa, pero por lo menos voy a estar por ese lado un poquito más tranquila, que ya le den claridad al caso que tenga un final”.

“Hasta ahora tenemos ese presunto homicida y que no, no sé yo todavía no terminamos con el caso. Entonces es muy complicado saber, pero yo le pido a las autoridades de que no aplacen mal las audiencias, que ya le demos como finalidad y bueno que este caso no se quede como otros que que por favor hagamos justicia por mí por mi Yenni que ella no se merecía esta muerte así”, puntualizó

Es importante mencionar que días después de la muerte de la joven fue capturado Cristian Alejandro Ospina de 25 años como presunto responsable del hecho, pero luego fue dejado en libertad por vencimiento de términos.