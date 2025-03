¿En la noche o la mañana? Esta es la mejor hora para tomar Colágeno, Omega 3 y Magnesio

De acuerdo con la dermatóloga, Dawn Marie R. Davis, de la Clínica Mayo, especialista en la práctica clínica, educación e investigación, alrededor de 30% del cuerpo humano conectando piel, huesos y órganos están compuestos por Colágeno, por lo que se ha de convertirse en un componente esencial para mantener el cuerpo firme.

Además, expertos de la salud indican que todas las personas deberían tomar vitaminas y minerales para el fortalecimiento y restauración del cuerpo, como es el Omega3 y el Magnesio, usualmente vienen en diferentes presentaciones, con el objetivo de ayudarle a las personas a controlar la presión arterial y la glucosa.

Beneficios del Colágeno

El colágeno se ha de considerar por varias personas como una proteína, incluso es uno de los elementos más populares en sector de la belleza, debido a que ayuda a prevenir las líneas de expresión, ayuda al crecimiento del cabello y las uñas.

Sin embargo, su mayor fortaleza es que es un componente que ayuda a fortalecer y formar algunas partes del cuerpo como lo son los músculos, ligamentos y tendones.

Beneficios del Omega 3

De acuerdo con el portal Mediline Plus, el Omega 3 se encuentra clasificado como ácido graso, los cuales son primordiales para fortalecer las neuronas y evitar accidentes cerebrovasculares y del corazón, puesto que reduce los triglicéridos y disminuye la presión arterial.

Beneficios del Magnesio

En cuanto a los beneficios del magnesio, los expertos de Medeline Plus indican que este es primordial para mantener el buen funcionamiento de los músculos y nervios. Incluso, se ha de señalar que el magnesio ayuda a la prevención y control de trastornos como la diabetes y enfermedades cardiacas.

¿Cuál es la mejor hora para tomar Colágeno, Omega 3 y Magnesio?

De acuerdo con ‘Ordesa’, la empresa dedicada al bien de condiciones de vida, nutrición y salud, el colágeno se puede consumir a cualquier hora del día, no obstante, se ha de recomendar ingerirlo por la mañana, puesto que, al tener el estomagó vacío se intuye que se “maximiza la absorción”.

En cuanto al Omega 3, expertos en el tema indican que la mejor hora para tomarlo es al medio día junto al almuerzo, debido a que, se espera que active junto a los alimentos por hacer uso de los ácidos grasos. Además, se debe tener en cuenta, que si se llega a consumir en horas de la mañana puede llegar a sentir malestar de estómago y vomito.

Por último, el magnesio no es complicado tomarlo, puesto que no importa a que hora lo tome, ya que no cuenta con ninguna contradicción, no obstante, deberá analizar a qué hora lo puede tolerar más. Por ejemplo, varias personas optan en consumirlo momentos antes de irse a dormir debido a que ayuda a mejorar el sueño y relaja al cuerpo.