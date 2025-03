David González no se guardó nada y cargó contra el arbitraje tras la derrota de Millonarios

Millonarios sumó su tercera derrota en la Liga colombiana y la cuarta del semestre, teniendo en cuenta la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas. El conjunto Embajador no pudo con Junior de Barranquilla y terminó perdiendo 2-1, en un juego pasado por polémicas arbitrales con la sanción de penales para cada equipo.

El cuadro bogotano igualó el partido por intermedio de un penal que convirtió Leonardo Castro, quien recibió una falta previa no muy clara dentro del área. Por su parte, al minuto 87 el juez central, Nolberto Ararat, pitó infracción de Felix Charrupí sobre Teófilo Gutiérrez y luego Steven Rodríguez cambió por gol.

David González estalló contra Ararat

En rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador antioqueño no escondió su malestar por la forma en la que el juez vallecaucano llevó a cabo el partido. Aseguró que en el penal sancionado en contra no vio falta, así como reveló que el día anterior al juego se encontró a Ararat y este le manifestó que el partido era un “chicharroncito”.

El disgusto por el manejo del partido: “Terminamos perdiendo, como haya sido por un penal, lo veo, lo repito, lo veo 3 o 4 veces y no lo veo por ninguna parte, me hace recordar mucho a un penal muy reciente que le pitaron también a un equipo en Bucaramanga, donde lo vi 4, 5, 6, 7 veces y no vi penal por ninguna parte. Resulta que en los últimos 20, 25 minutos veo faltas que para mí no eran faltas. No me quiero excusar, perdimos, venimos de dos derrotas duras, de una situación muy compleja, de una situación que vamos a tener que levantar, que me hago cargo, pero tampoco podemos dejar que esto pase inadvertido, no podemos dejar que esto siga pasando, porque le pasó a Bucaramanga hace no sé unos días, ahora nos pasa a nosotros y a quién más le va a pasar, no puede ser que esta situación nos pase”.

Revelación del encuentro que tuvo con Ararat: “Resulta que yo al señor árbitro de esta noche me lo encontré ayer en el aeropuerto cuando llegaba a Barranquilla y en el saludo me dijo el ‘chicharroncito que me tocó. Y le pido disculpas por hablar de cosas que no tienen nada que ver con mi juego, pero si ya un árbitro desde el día anterior viene asustado por el ”chicharroncito" que le toca pitar, porque va a pitar contra dos equipos grandes que vienen de una situación muy difícil, pero pita con miedo, pita ya prevenido o sugestionado, así va a ser muy difícil, no vamos a crecer nunca. El chicharroncito ahora nos lo pasa él a nosotros por pitar un penalti que no existe, por meternos en nuestra propia área punta de faltas, porque los mismos jugadores del equipo que ganó y digamos que ganó justamente, no me meto con el equipo contrario, pero los mismos jugadores, entre ellos decían, métanse al área, tírense, o sea, demasiadas cosas que son demasiado sospechosas para mi gusto".

El penal a favor pitado: “Sobre el penalti de Leo (Castro), te voy a ser sincero, no lo he visto. Si también es polémico y no debió haber sido pitado, pues entonces es otro error más arbitral de esta noche. No te puedo venir a decir aquí que sí fue o que no fue, porque en realidad no lo he visto. Pero hay que revisarlo. Sea nuestro, sea del rival, sea lo que sea, hay que revisar cómo está”.

Dificultad para enfrentar partidos clave: “Yo me hago cargo de lo que pasa desde el momento en que llego, viviendo esta situación que nos tocó vivir el miércoles en el partido de Sudamericana y viviendo lo que vivimos hoy. Definitivamente, hay que mejorar un poquito en ese tema mental, mucho. Y yo me voy a encargar de eso, de cambiar eso, de cambiar ese chifle, cambiar esa historia porque al final lo que pasa es que se empieza a convertir en un patrón y todos empezamos a ser un poco negativos desde nosotros los de adentro hasta todos los de afuera, hinchada, periodismo, todo el mundo y eso es un efecto de bola de nieve y de eso me voy a encargar yo. Que mentalmente cuando tengamos un golpe podamos estar lo suficientemente fuertes para salir al siguiente y hacer las cosas como se tienen que hacer y que no nos pese ese tipo de cosas. Eso lo vamos a cambiar”.

¿Fue un mal juego de Millonarios?: “A ver, definitivamente no, digamos que ofensivamente no fue el mejor partido. Digamos que es algo en lo que hemos estado en deuda ya en varios partidos. Definitivamente, el golpe del miércoles influyó en la seguidilla de partidos que muchos han tenido que soportar. Jugar aquí no es lo mismo que jugar en casa y el desgaste se siente y cuando el desgaste se siente hay que empezar a armar un bloque un poco más medio, esperar un poco. Lo que definitivamente nos faltó fue en los momentos que recuperábamos el balón, tratar de mantenerlo un poco más para poder proponer y para poder descansar también, porque al final terminamos corriendo detrás del balón mucho tiempo. Definitivamente, es algo que tendremos que hacer mucho énfasis, que tendremos que trabajar para tratar de que volvamos a ser lo suficientemente ofensivos como merece ser”.