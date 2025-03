Benedetti confirma que el Gobierno alista decretos para implementar puntos de la reforma laboral

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció en 6AM de Caracol Radio que la reforma laboral enfrenta un “bloqueo institucional” sin precedentes en el Congreso, señalando que la mayoría de la Comisión Séptima ha impedido su avance. Según Benedetti, este escenario responde a una estrategia promovida por empresarios y sectores políticos que buscan frenar las reformas del Gobierno. Ante esta situación, respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro de acudir a una consulta popular como alternativa para que la ciudadanía decida sobre los cambios en materia laboral.

Benedetti explicó que la consulta popular no implicaría someter a votación todos los artículos de la reforma, sino preguntas específicas sobre temas clave del proyecto. Según el ministro, aún se debe definir el formato de la consulta con expertos en derecho, pero insistió en que es una opción válida frente a la falta de consensos en el Congreso. Además, criticó que en esta ocasión no se haya dado un diálogo entre oposición y Gobierno para negociar los términos de la reforma, calificándolo como un “pacto de sangre” que bloquea cualquier avance.

Por otro lado, confirmó que el gobierno prepara una lista de decretos para implementar algunos puntos de la reforma laboral, tal como también lo confirmó más temprano en Caracol Radio el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Explicando que en los próximos meses se estarán presentando para implementar algunos puntos que fueron hundidos en el Congreso.

¿Cómo sería una posible consulta popular para aprobar la reforma?

Según Benedetti la consulta popular podría tener lugar en el mes de Julio, debido a las disposiciones de la ley. Sin embargo, detalla que no se aprobaría cada punto propuesto por los artículos del texto original, sino que se tratará de generalidades que rodean la propuesta.

“Se harían preguntas generales sobre si están de acuerdo con aprobar algunos apartados de la reforma. Eso dice la ley. Pero eso tiene que verse con distintos abogados de cómo debe ser la pregunta. Pero no tiene por qué ser todos los artículos de la reforma”, dijo.

Por otro lado dijo que confía que la consulta no falle, debido a que considera que las condiciones están dadas para que la sociedad colombiana manifieste el apoyo a este proyecto del gobierno. Reiteró que se trata de un debate popular.

“Si la consulta fracasa sería un desastre, pero creemos que puede ser una ‘papaya’ que nos dio la oposición para buscar un mecanismo que está por encima de cualquier voluntad del Congreso. No es que el que vote la consulta sea petrista, sino es un debate popular legítimo”, afirmó Benedetti.

Concluyó su referencia a la consulta respondiendo a interrogantes sobre posibles incoherencias con el proceso que lleva a cabo el gobierno, debido a que mientras prepara una consulta para las reformas, también confirmó que el ejecutivo prepara decretos para reglamentar la reforma laboral.

“No es una incoherencia. Es irreversible que se va a hacer la consulta popular y que se siga tramitando la reforma. Hacer las cosas por decreto no va en contravía de los demás mecanismos que utiliza el gobierno para impulsar sus reformas”, concluyó.

¿Qué pasa si se niega la consulta?

Una de los posibles resultados de este llamado a consulta popular es que sea negada por las distintas instancias que debe surtir establecidas por la ley colombiana. Según el artículo 241 de la Constitución, dice que la Corte Suprema de Justicia debe encargarse de la función de decidir sobre la constitucionalidad en referendos, consultas populares y plebiscitos.

Frente a esto, el ministro del interior reafirmó que esto no recae en la Corte sino en el Senado. “No estoy seguro que tenga que ir a control de la Corte. El presidente firma el impedimento y se tramita como una proposición. El Senado debe decidir, se llama a elección en los siguientes tres meses. Yo no veo a un Senado diciéndola a la gente que no”.