Yimmi Chará tajante después de su cambio ante el América: “Son decisiones que uno no discute”

Yimmi Chará es uno de los mejores jugadores de Junior y de la Liga Colombiana, su experiencia le hacen ser de esos futbolistas distintos que marcan diferencia y puede resolver un partido. En este semestre lleva 7 partidos jugados, 1 gol y 1 asistencia.

En diálogo con El VBAR Caracol, Chará habló sobre porque jugó en la primera línea de volantes ante Millonarios. Además, también expresó cómo es el técnico César Farías para darle manejo al grupo y destacó lo positivo que es escuchar a los jugadores.

¿Están tranquilos con la situación que se vive con el técnico?

“Sí, creo que el equipo tuvo una gran respuesta después de lo que pasó el jueves. Fue un golpe bastante duro para nosotros, teníamos la ilusión de seguir en la competencia. Es de rescatar lo que mostró el equipo ayer, fuimos ordenados y eso nos ayudó para lograr los 3 puntos”.

¿Qué responsabilidad cree tener como jugadores en este equipo de César Farías?

“Dentro de la cancha somos nosotros los responsables, para nadie es un secreto eso. Hemos intentado encontrar ese sistema de juego, ese volumen de ataque que es característico del Junior. Lastimosamente, el primer tiempo ante América fallamos en eso, pero supimos darle vuelta rápidamente a eso en el segundo tiempo y creamos muchas opciones de gol. Vamos por buen camino, ante Millonarios hicimos un gran juego y eso es lo que quiere la gente”.

¿Usted no podía seguir jugando ante América, estaba cansado?

“No físicamente estaba bien, son decisiones técnicas que uno no discute. Ya eso queda ahí, queda en el pasado. El equipo después de mi salida creo que sintió un poco eso y más por la elaboración de juego que estábamos teniendo en ese momento, pero como te digo, eso ya queda en el pasado y pensar en lo que viene”.

¿La idea de cambiar de posición vs. Millonarios fue tuya o de César Farías?

“Fue del profe, vio que podíamos tener una buena opción de salida teniéndome ahí en la primera línea de volantes. Me preguntó que si me sentía cómodo y le dije que sí, que no había problema. Junior es un equipo que de local o visitante no puede cambiar su estilo de juego y si algo está dando resultado, hay que aprovecharlo”.

¿Cómo es el manejo de grupo de César Farías?

“Bien, bien. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema con él, es un técnico que escucha bastante a los jugadores, eso es bueno y más para jugadores que ya tenemos bastante experiencia”.