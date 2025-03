Por el paro arrocero se han dejado de transportar 211.045 toneladas en Colombia: Defencarga

Medellín

Defencarga, la agremiación del sector logístico en Colombia en el transporte de carga solicita al gobierno nacional llegar a un acuerdo urgente con el gremio de los arroceros para que se desbloqueen las vías afectadas por el paro. Que están impidiendo el transporte de carga en las regiones que se ven impactadas con el bloqueo de las vías.

El gremio manifestó que, desde el 3 de marzo, cuando inició la protesta de los arroceros con bloqueos en vías de los departamentos Huila, Tolima, Sucre, Meta, Casanare y Córdoba ya son 211.045 toneladas de mercancía y productos de primera necesidad, las que se han dejado de movilizar. El promedio diario es de 90.936.

“Respecto a lo que viene sucediendo en Medellín y en el departamento de Antioquia, estuvimos consultando con las centrales de abastecimiento de la ciudad y el departamento y lo que nos dicen es que, pues no se presenta todavía desabastecimiento de arroz ni de otros productos de primera necesidad, pero concretamente relacionado con el arroz, pues no han tenido arribos durante esta semana, por lo que puede que si no se levantan estos bloqueos y no llega, pues se llega a un acuerdo entre los arroceros y el gobierno nacional a presentarse afectaciones en los próximos días”, explicó Clarita María García, directora ejecutiva de Defencarga.

La agremiada también manifestó que la no solución urgente de los bloqueos podría impactar en un corto plazo los precios del arroz y de los demás productos de la canasta familiar que se mueven por las vías del país.