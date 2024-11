César Gaviria fue reelegido como director del Partido Liberal

Colombia

Con 582 votos el expresidente César Gaviria fue reelegido como director único del Partido Liberal. La elección se dio en medio de polémicas por la figura del ‘silencio positivo’ que se implementó en esta ocasión y significa que si uno de los convencionistas no vota, se daba por entendido que dice ’Sí’ a un determinado punto.

“Los candidatos intentamos hablar y defender nuestras ideas, pero no nos dieron la palabra. Están haciendo la votación más extraña; presentan candidato y dicen que para oponerse hay que votar ‘No’ y se considera que el resto de personas que no voten, están votando sí, y le llaman a eso un ‘silencio positivo’. De verdad es un fraude vergonzoso el que está pasando”, afirmó el exministro Luis Fernando Velasco, quien competía por la dirección del partido.

El representante a la Cámara Carlos Ardila consideró que “esto termina siendo penoso. Las votaciones deben contar con garantías, debía estar la Registraduría presente. Lamentamos la Convención, lamentamos la forma como el partido termina saliendo dividido, golpeado. Es una elección llena de dudas”.

El senador Alejandro Carlos Chacón, quien quedó de segundo con 128 votos, cuestionó también el método de elección, pero dijo que no podía afirmar que hubo fraude. “Hemos dejado todas las constancias, lo anunciamos con anterioridad. Hoy se dio y se consumó. Analizaremos con los compañeros, pero lo más seguro es que impugnaremos la convención”, manifestó.

Según el cuadro publicado por el partido, la figura de ‘voto silencioso’ no habría aplicado para esta elección, pues distinto a las anteriores votaciones, se registró la casilla de ‘no votaron’ con 70. Sin embargo, para Ardila no se puede corroborar la legalidad de la votación puesto que “la certifican en una tableta, no hay un software, no hay quien audite ni quien reciba un voto”.

Al margen de la polémica, el senador Mauricio Gómez Amin celebró los resultados y aseguró que se envió un mensaje contundente en contra del presidente Gustavo Petro. “Hoy queda claro que, por mayorías, sale electo César Gaviria Trujillo, que desde el primer día le ha dicho a Gustavo Petro ‘No’, a sus reformas ‘No’ y se ha parado firme por el país”.

En esa misma línea, el senador Juan Pablo Gallo consideró que “es momento de declararnos en oposición total a este gobierno, con el que no nos une nada. Un gobierno que no tiene nada de liberal, que utiliza a los más vulnerables para prometer una utópica igualdad, que se queda en palabrería y en discursos de odio y polarización”.

La segunda jornada de la Convención Nacional Liberal se centrará en la presentación de los precandidatos para las elecciones del 2026. También habrá ‘invitados célebres’, como el presidente del Congreso Efraín Cepeda y el electo procurador Gregorio Eljach.